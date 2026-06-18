『ITAMI GREENJAM’26』第1弾出演アーティスト発表

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　兵庫県伊丹市で9月に開催される無料音楽フェスティバル『ITAMI GREENJAM’26』の第1弾出演アーティストが17日、発表された。

【画像】『ITAMI GREENJAM’26』第1弾出演アーティストで発表された4組

　『ITAMI GREENJAM』は、2014年から開催され、地方で開催される入場無料のローカルフェスとしては関西最大級の規模。市民主体の地方フェスの先駆けとして注目を集め、今年で13年目の開催となる。

　今回解禁となったのは、サニーデイ・サービス、ガガガSP、HUSKING BEE、ドミコの4組。ボーダレス文化祭を掲げる同フェスらしい、バラエティー豊かな4組がラインナップされた。

　サニーデイ・サービス、HUSKING BEEの2組は初出演、ガガガSP、DOMICOは2年振りの出演となる。

■『ITAMI GREENJAM’26』
日時：2026年9月12日（土）・13日（日）10:00〜17:00予定
会場：兵庫県伊丹市昆陽池公園
入場：無料（LIVEステージ前エリアのみサポーターチケット制）

第1弾LINE UP
サニーデイ・サービス
ガガガSP
HUSKING BEE
ドミコ
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