伊丹で関西最大級の無料音楽フェス『ITAMI GREENJAM’26』第1弾アーティスト発表 サニーデイ・サービス＆HUSKING BEEが初出演へ【一覧】
兵庫県伊丹市で9月に開催される無料音楽フェスティバル『ITAMI GREENJAM’26』の第1弾出演アーティストが17日、発表された。
【画像】『ITAMI GREENJAM’26』第1弾出演アーティストで発表された4組
『ITAMI GREENJAM』は、2014年から開催され、地方で開催される入場無料のローカルフェスとしては関西最大級の規模。市民主体の地方フェスの先駆けとして注目を集め、今年で13年目の開催となる。
今回解禁となったのは、サニーデイ・サービス、ガガガSP、HUSKING BEE、ドミコの4組。ボーダレス文化祭を掲げる同フェスらしい、バラエティー豊かな4組がラインナップされた。
サニーデイ・サービス、HUSKING BEEの2組は初出演、ガガガSP、DOMICOは2年振りの出演となる。
■『ITAMI GREENJAM’26』
日時：2026年9月12日（土）・13日（日）10:00〜17:00予定
会場：兵庫県伊丹市昆陽池公園
入場：無料（LIVEステージ前エリアのみサポーターチケット制）
第1弾LINE UP
サニーデイ・サービス
ガガガSP
HUSKING BEE
ドミコ
and more...
【画像】『ITAMI GREENJAM’26』第1弾出演アーティストで発表された4組
『ITAMI GREENJAM』は、2014年から開催され、地方で開催される入場無料のローカルフェスとしては関西最大級の規模。市民主体の地方フェスの先駆けとして注目を集め、今年で13年目の開催となる。
今回解禁となったのは、サニーデイ・サービス、ガガガSP、HUSKING BEE、ドミコの4組。ボーダレス文化祭を掲げる同フェスらしい、バラエティー豊かな4組がラインナップされた。
■『ITAMI GREENJAM’26』
日時：2026年9月12日（土）・13日（日）10:00〜17:00予定
会場：兵庫県伊丹市昆陽池公園
入場：無料（LIVEステージ前エリアのみサポーターチケット制）
第1弾LINE UP
サニーデイ・サービス
ガガガSP
HUSKING BEE
ドミコ
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