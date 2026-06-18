北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦でサッカー男子日本代表は格上相手に善戦し、２-２の引き分けという結果を残した。現地で取材をしている林陵平さんが試合を振り返った。

「当たったのはうれしかったです」と林さんが語るのは、左シャドーでの前田大然の起用だ。注目していた選手のスタメン起用に、笑顔で語る。

日本は、この試合でハイプレスを封印し、ミドルゾーンで構えてカウンターを狙うプランを採用した。その守備において、前田には複数の役割が課されていた。

オランダのビルドアップ時、前田はヤン・ポール・ファン・ヘッケと、デンゼル・ダンフリースへのプレスという二重のタスクをこなした。その状況を林さんはこう説明する。

「前田が２度追いする役割が与えられていました。ひとつの役割だけじゃなくて３つぐらいの役割があった」

スピードと走力を武器とする前田だからこそ成立する、合理的な守備設計だった。

さらに左サイドでは、前田がファン・ヘッケを捕まえに行った際に中村敬斗が縦スライド、伊藤洋輝が横へスライドすることで４-４-２に近いブロックを形成する連動が機能していた。

【後半の失点は「一番恐れていた男」】

先制点を決めたのはオランダだった。51分、ライアン・フラーフェンベルフからのクロスをフィルジル・ファン・ダイクがヘッドで押し込む。

「一番恐れていた男。なんでもないクロスを合わせる。ファン・ダイクさすがです。もうファン・ダイクを褒めるしかない」

しかし、日本の反撃は早かった。57分、右シャドーの久保建英が左サイドへ移動したことでポケットが生まれ、最終的に中村敬斗がカットインから右足を振り抜いてゴール。「立ち上がるくらいうれしかった。最高！」と林さんも喜びを爆発させた同点弾だった。

束の間の均衡は64分に破られる。フラーフェンベルフが自らターンして持ち上がり、クリセンシオ・サマーフィルへラストパス。これがポストに当たってゴールに吸い込まれた。「日本がどうっていうよりは、もうお見事としか言いようがない」と林さんは冷静にオランダの個の力を称えた。

【起死回生のゴールで再び同点へ】

２点目を失った日本はメンバーを入れ替え、３-１-４-２へとシステムを変更。上田綺世と小川航基のツートップで圧力をかけ続けた。久保のケガで菅原由勢と交代などもあったが、得点の前にはトップを上田から塩貝健人に変えるなど、日本も粘り強く攻撃態勢を整えた。

そして88分、CKに小川がヘディングで飛び込み、そのシュートに鎌田大地がわずかに触れてゴールに吸い込まれた。

「小川のヘッドゴールと思ったら、なんと鎌田大地が触っていました。まさかの鎌田の１ミリ！」

試合後のインタビューで鎌田本人は「自分の行ないがいいから、頭に当たった」と話していたという。「誰が決めてもいいんですよ。でも鎌田が決めたんです」と林さんは笑顔で振り返った。

【「日本代表の進化」】

林さんは「２回リードされても追いつける。これは立派な日本代表の進化」と断言。勝ち点1の意義についても「チュニジア戦、スウェーデン戦を迎えるうえで、めちゃめちゃ大きい」と強調した。

また、明治大学の同期でもある長友佑都へ試合後にインタビューした場面も明かした。長友は「ベンチもみんな戦っていた。立ち上がって応援していた」と語ったという。林さんはこの姿を「日本一丸。ほかの国じゃなかなか見られない」と称え、グループステージ突破へ向けた次戦への期待を込めた。

【LIVE配信のお知らせ】

6月19日（金）12：00（予定）

チュニジア戦を前に、林陵平さんが現地からプレビュー！