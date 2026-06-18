ポケモン新グッズ品切れ続出で各種再販売へ シリーズ歴代ゲームソフトのパッケージがデザイン
『ポケモン』30周年を記念して、「ポケモンセンターオンライン」にて『ポケットモンスター』シリーズ歴代ゲームソフトのパッケージがデザインされたグッズが、18日に発売された。すでに一部商品は売り切れが続出するなどの反響で、これを受け公式は各種再販売をすることを発表した。
【写真】品切れ続出！発売された『ポケモン』30周年記念の新グッズ
今回の新グッズは多数あり、Tシャツの前面には、『ポケットモンスター』シリーズ歴代ゲームソフトのパッケージに登場したポケモンがデザインされ、袖口には、各タイトルが発売された当時のゲーム機本体のアイコンがデザインされた織ネームがあしらわれている。
背面にプリントされた『ポケットモンスター』シリーズの発売年表は、歴代のゲームソフトをイメージした書体を採用。前面のデザインに対応したゲームソフトタイトルのみ色を変えているところにも、こだわりが詰め込まれている。
付属の収納ポーチには、それぞれのTシャツのデザインに対応するゲームソフトのパッケージが描かれており、各専用ソフトに対応するゲーム機本体がモチーフの、ラバー素材のファスナーチャームがアクセントになっている。
また、汎用性の高いブラックの生地に『ポケットモンスター』のロゴがプリントされている、キャップとサコッシュも登場。キャップのつば裏やサコッシュのショルダーストラップには、『ポケットモンスター』シリーズ各タイトルの発売年がデザインされている。
パッケージ＆カートリッジキーホルダーコレクション、パッケージ＆ゲームカードキーホルダーコレクション各種は、カプセルトイで登場。内部基板のデザインまでリアルに再現されたカートリッジやゲームカードをはじめ、光を反射して輝くパッケージなど、表面だけでなく、側面やラベルのデザイン、裏面の注意書きに至るまで、当時のパッケージを忠実にミニチュア化している。
また、パッケージマグネットコレクション各種は、『ポケットモンスター』シリーズ歴代ゲームソフトのパッケージの形と質感を、発売当時の姿に最大限近づけ魅力的に再現。メタリックに輝く紙の質感やキラキラ加工にまでこだわり、豪華な仕上がりになっている。表面は、光を反射するツヤ加工が施され、実際のパッケージと同等の光沢感を表現した。
パッケージピンズ各種は、ポケモンとロゴの周りをキラキラとふちどり、エポキシ加工が施された立体的なツヤで高級感のある仕上がりに。また、各ゲームタイトルの発売年やゲーム機本体のロゴとアイコンがデザインされた外装にも見どころとなる。
さらに、「パッケージピンズ オールパッケージコレクション 1996-2025」は、『ポケットモンスター』シリーズ歴代ゲームソフトのパッケージ39タイトルが額装されたセット。発売順にディスプレイされたピンズひとつひとつに、発売年を記載したコレクションラベルがあしらわれている。
スタンドを使って飾ったり、付属の紐で壁に掛けたりすることができ、お部屋のインテリアにはもちろん、アート作品としても楽しめる。
どのグッズも人気で一部は品切れ状態となり、これを受けポケモン公式は「『ポケットモンスター』シリーズの歴代ゲームソフトのパッケージがデザインされたグッズは、各種再販売を予定しております。詳細は後日、ポケモンセンターオンライン にてお知らせいたします。なお当面の間、店頭でのお取り扱い予定はございません」と伝えた。
■商品一覧
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 赤 Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 緑 Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 金 Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 銀 Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ルビー Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター サファイア Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ダイヤモンド Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター パール Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスターブラック Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスターホワイト Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター Ｘ Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター Ｙ Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター サン Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ムーン Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ソード Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター シールド Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ Pokemon LEGENDS アルセウス Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター スカーレット Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター バイオレット Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ Pokemon LEGENDS Z-A Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 赤 Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 緑 Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 金 Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 銀 Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ルビー Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター サファイア Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ダイヤモンド Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター パール Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスターブラック Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスターホワイト Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター Ｘ Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター Ｙ Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター サン Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ムーン Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ソード Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター シールド Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ Pokemon LEGENDS アルセウス Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター スカーレット Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター バイオレット Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ Pokemon LEGENDS Z-A Unisex L 3,960円
パッケージキャップ ポケットモンスター 2,970円
パッケージサコッシュ ポケットモンスター 2,970円
パッケージ＆カートリッジキーホルダーコレクション 1996-2002 400円
※全6種類。種類は選べません。
パッケージ＆ゲームカードキーホルダーコレクション 2006-2016 400円
※全8種類。種類は選べません。
パッケージ＆ゲームカードキーホルダーコレクション 2019-2025 400円
※全6種類。種類は選べません。
パッケージマグネットコレクション 1996-2002 660円
※全6種。種類は選べません。
パッケージマグネットコレクション 2006-2016 660円
※全8種。種類は選べません。
パッケージマグネットコレクション 2019-2025 660円
※全6種。種類は選べません。
パッケージピンズ ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ 2,640円
パッケージピンズ ポケットモンスター 金・銀・クリスタルバージョン 1,980円
パッケージピンズ ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド 1,980円
パッケージピンズ ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン 1,320円
パッケージピンズ ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ 1,980円
パッケージピンズ ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー 1,320円
パッケージピンズ ポケットモンスターブラック・ホワイト・ブラック２・ホワイト２ 2,640円
パッケージピンズ ポケットモンスター Ｘ・Ｙ 1,320円
パッケージピンズ ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア 1,320円
パッケージピンズ ポケットモンスター サン・ムーン・ウルトラサン・ウルトラムーン 2,640円
パッケージピンズ ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ 1,320円
パッケージピンズ ポケットモンスター ソード・シールド 1,320円
パッケージピンズ ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール 1,320円
パッケージピンズ Pokemon LEGENDS アルセウス 660円
パッケージピンズ ポケットモンスター スカーレット・バイオレット 1,320円
パッケージピンズ Pokemon LEGENDS Z-A 660円
＜ポケモンセンターオンラインでのみ取り扱い予定＞
パッケージピンズ オールパッケージコレクション 1996-2025 30,000円
【写真】品切れ続出！発売された『ポケモン』30周年記念の新グッズ
今回の新グッズは多数あり、Tシャツの前面には、『ポケットモンスター』シリーズ歴代ゲームソフトのパッケージに登場したポケモンがデザインされ、袖口には、各タイトルが発売された当時のゲーム機本体のアイコンがデザインされた織ネームがあしらわれている。
付属の収納ポーチには、それぞれのTシャツのデザインに対応するゲームソフトのパッケージが描かれており、各専用ソフトに対応するゲーム機本体がモチーフの、ラバー素材のファスナーチャームがアクセントになっている。
また、汎用性の高いブラックの生地に『ポケットモンスター』のロゴがプリントされている、キャップとサコッシュも登場。キャップのつば裏やサコッシュのショルダーストラップには、『ポケットモンスター』シリーズ各タイトルの発売年がデザインされている。
パッケージ＆カートリッジキーホルダーコレクション、パッケージ＆ゲームカードキーホルダーコレクション各種は、カプセルトイで登場。内部基板のデザインまでリアルに再現されたカートリッジやゲームカードをはじめ、光を反射して輝くパッケージなど、表面だけでなく、側面やラベルのデザイン、裏面の注意書きに至るまで、当時のパッケージを忠実にミニチュア化している。
また、パッケージマグネットコレクション各種は、『ポケットモンスター』シリーズ歴代ゲームソフトのパッケージの形と質感を、発売当時の姿に最大限近づけ魅力的に再現。メタリックに輝く紙の質感やキラキラ加工にまでこだわり、豪華な仕上がりになっている。表面は、光を反射するツヤ加工が施され、実際のパッケージと同等の光沢感を表現した。
パッケージピンズ各種は、ポケモンとロゴの周りをキラキラとふちどり、エポキシ加工が施された立体的なツヤで高級感のある仕上がりに。また、各ゲームタイトルの発売年やゲーム機本体のロゴとアイコンがデザインされた外装にも見どころとなる。
さらに、「パッケージピンズ オールパッケージコレクション 1996-2025」は、『ポケットモンスター』シリーズ歴代ゲームソフトのパッケージ39タイトルが額装されたセット。発売順にディスプレイされたピンズひとつひとつに、発売年を記載したコレクションラベルがあしらわれている。
スタンドを使って飾ったり、付属の紐で壁に掛けたりすることができ、お部屋のインテリアにはもちろん、アート作品としても楽しめる。
どのグッズも人気で一部は品切れ状態となり、これを受けポケモン公式は「『ポケットモンスター』シリーズの歴代ゲームソフトのパッケージがデザインされたグッズは、各種再販売を予定しております。詳細は後日、ポケモンセンターオンライン にてお知らせいたします。なお当面の間、店頭でのお取り扱い予定はございません」と伝えた。
■商品一覧
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 赤 Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 緑 Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 金 Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 銀 Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ルビー Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター サファイア Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ダイヤモンド Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター パール Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスターブラック Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスターホワイト Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター Ｘ Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター Ｙ Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター サン Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ムーン Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ソード Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター シールド Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ Pokemon LEGENDS アルセウス Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター スカーレット Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター バイオレット Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ Pokemon LEGENDS Z-A Unisex M 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 赤 Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 緑 Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 金 Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 銀 Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ルビー Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター サファイア Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ダイヤモンド Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター パール Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスターブラック Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスターホワイト Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター Ｘ Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター Ｙ Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター サン Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ムーン Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ソード Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター シールド Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ Pokemon LEGENDS アルセウス Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター スカーレット Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター バイオレット Unisex L 3,960円
パッケージTシャツ in ポーチ Pokemon LEGENDS Z-A Unisex L 3,960円
パッケージキャップ ポケットモンスター 2,970円
パッケージサコッシュ ポケットモンスター 2,970円
パッケージ＆カートリッジキーホルダーコレクション 1996-2002 400円
※全6種類。種類は選べません。
パッケージ＆ゲームカードキーホルダーコレクション 2006-2016 400円
※全8種類。種類は選べません。
パッケージ＆ゲームカードキーホルダーコレクション 2019-2025 400円
※全6種類。種類は選べません。
パッケージマグネットコレクション 1996-2002 660円
※全6種。種類は選べません。
パッケージマグネットコレクション 2006-2016 660円
※全8種。種類は選べません。
パッケージマグネットコレクション 2019-2025 660円
※全6種。種類は選べません。
パッケージピンズ ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ 2,640円
パッケージピンズ ポケットモンスター 金・銀・クリスタルバージョン 1,980円
パッケージピンズ ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド 1,980円
パッケージピンズ ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン 1,320円
パッケージピンズ ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ 1,980円
パッケージピンズ ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー 1,320円
パッケージピンズ ポケットモンスターブラック・ホワイト・ブラック２・ホワイト２ 2,640円
パッケージピンズ ポケットモンスター Ｘ・Ｙ 1,320円
パッケージピンズ ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア 1,320円
パッケージピンズ ポケットモンスター サン・ムーン・ウルトラサン・ウルトラムーン 2,640円
パッケージピンズ ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ 1,320円
パッケージピンズ ポケットモンスター ソード・シールド 1,320円
パッケージピンズ ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール 1,320円
パッケージピンズ Pokemon LEGENDS アルセウス 660円
パッケージピンズ ポケットモンスター スカーレット・バイオレット 1,320円
パッケージピンズ Pokemon LEGENDS Z-A 660円
＜ポケモンセンターオンラインでのみ取り扱い予定＞
パッケージピンズ オールパッケージコレクション 1996-2025 30,000円