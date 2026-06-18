家族系ユーチューバー「ばつまる夫婦」が18日までにYouTubeチャンネルを更新。SNS上でささやかれていた飲酒運転疑惑を否定した。

ばつまる夫婦は11日に公開した動画で、夫が飲食店でジョッキに入ったビールに似た見た目の飲み物を口にした後で車を運転する場面があり、飲酒運転疑惑が持ち上がっていた。

今回「【リアル】炎上している件について。」と題した動画に2人揃って登場。妻が飲酒運転疑惑について関係者やファンらに謝罪するとともに「飲酒はしておりません」と否定し、「あれはノンアルコールで、私がドッキリを仕掛けるためにそういうふうにした」と説明した。

夫は「仮に飲んでいたものが本当にアルコール、ビールだったとしても飲酒運転には当たらないという事実をちゃんと皆様にお伝えできれば」とし、飲食店で昼食をとってから運転をするまでに6〜7時間が経過していたということを、当日の行動を撮した写真を示しながら強調した。

誤解を招いたことについて謝罪したが、「背景・事実を知らない中で、でっちあげの記事を書いている人たちには本当に腹が立ちます」と憤慨。「犯罪はしていない」とあらためて主張した上で、「騒がせてしまったことに関しては本当に申し訳なかったと思っています」と話した。