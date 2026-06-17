7人組ガールズグループ・HANAが16日、Amazon「プライムデー」の記者発表会に登場し、メンバーが今欲しいものを明かしました。

イベントではメンバーそれぞれが選んだ“今欲しいもの”を発表したHANA。MOMOKAさんはコーヒーマシンを選び、「おうちカフェみたいな。お休みの日とかも、最近おうちにいるのが好きなので、おうちで本読みながらコーヒー飲んだりとか。おしゃれな女性になれるかなと思って、挑戦してみようと思い選ばせていただきました」と説明。すると、隣にいたKOHARUさんは「（おしゃれな女性に）なれる、なれる」と相づちを打ち、笑顔を見せました。

■JISOO「今しわがついた洋服がずっと寝てる」

また、JISOOさんが衣類スチーマーと移動式スマートモニターを選択すると、メンバーから「JISOOすぎるな」というツッコミが。衣類スチーマーを選んだ理由についてJISOOさんは、「メンバーのみんなはよく知ってると思うんですけど、私は洋服が汚れたり、しわがついたりするのがすごく苦手で。でも、日本に来てから、スチーマーを“買わないと、買わないと”って思っていたんですけど、なかなか買えなくて。今しわがついた洋服がずっと寝てるんですよ家で」と明かしました。

■CHIKA「唯一気合が入る時間が深夜」

ロボット掃除機を選んだCHIKAさんは、「私、掃除がすごく苦手なんですけど、唯一気合が入る時間が深夜なんですよね。めっちゃ夜型で。でも、深夜って掃除機かけられないじゃないですか。その時におうち出たらこの子（ロボット掃除機）が全部やってくれる...。“じゃあ、お願いします”っていうので、ロボット掃除機にさせていただきました」と笑顔で語りました。

■MAHINA「焼きそばとかしたいな」

さらに、CHIKAさんの隣に座っていたYURIさんはボール型LEDライトを選び、「私は間接照明だけで過ごすことが多くて、結構暗いお部屋が好きなので、いろんな間接照明を集めているので。この子（ボール型LEDライト）も仲間入りさせようかなっていうので選ばせていただきました」と家での過ごし方を明かしながら、理由について話しました。

そして、たこ焼き器が付いているところに魅力を感じてホットプレートを選んだMAHINAさん。使うタイミングについて「私、最近自炊をすごく頑張っていて、HANAのみんなでこのホットプレートでパンケーキとか、ペッパーランチとか、いろいろ焼きそばとかしたいなってすごく思っております」とコメントすると、メンバーのNAOKOさんは「しようね」とMAHINAさんの提案に賛同。たこ焼きに関しては、「焼き方はNAOKOに託して（笑）」とMAHINAさんが話すと、NAOKOさんは「関西（出身）なので、お任せあれです」と意気込みました。