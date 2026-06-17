CANDY TUNEがカプセルトイ専門店のPRイベントに登場。メンバーの村川緋杏さん（26）がグループでかなえたい夢を語りました。

CANDY TUNEが登場したのは、『「バンダイナムコ Cross Store 東京」内 カプセルトイ専門店 ギネス世界記録挑戦PRイベント』です。この店舗内のカプセルトイ機の設置数・4096面が、単一会場におけるカプセルトイ機の最多数として『ギネス世界記録』に認定されました。

イベントで、「CANDY TUNEでかなえたい世界一の夢」を聞かれた村川さん。フリップを見せながら「世界最高齢女性アイドルグループです」と発表。メンバーに、漢字の間違いを指摘されながらも、「私たちは、結構ちょっとマインドがギャルな子が多いんですけど、マインドがギャルな分、やっぱり年齢にもとらわれないメンバーが多いので。どんだけおばあちゃんになってもみんなでギャルだったり、アイドルだったり、そんな曲とか雰囲気を皆さんにお届けできたらなと思って」と理由を説明しました。

また、司会者から、何歳まで生きたいか聞かれると「125ぐらいは」と大きな夢を掲げました。

そして、桐原美月さん（23）は「CANDY TUNEでかなえたい世界一の夢」について「ずーっとCANDY TUNEでいること」と発表し、「会場の目標とかはありつつも、おっきな。一番大きな夢は、ずっとずっとCANDY TUNEでいることかなと思う」と明かしました。また、「125歳までCANDY TUNEでいます」と村川さんの夢にのっかるように話しました。

囲み取材では、「世界最高齢女性アイドルグループ」になったらやりたいことを聞かれた村川さん。すると「こたつ囲んで生配信」や「おすすめのリハビリ」など、アイデアが浮かんでいる様子を見せ、「あめちゃん（ファンの総称）とずっとそういう、情報交換じゃないけど、私たちが生きてる今をずっと、情報を出し続けられたらなと思います」と語りました。