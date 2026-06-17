AKASAKIが、7月15日に発売するインディーズ1stアルバム『last YOUNG』より、第2弾先行シングル「離さないでいて」を本日配信リリースした。

「離さないでいて」は、2025年12月18日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催された＜AKASAKI 1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」＞ファイナル公演のアンコールにて、「ファンの皆を想って作った曲です」というMCとともに弾き語りで披露された、AKASAKIにとっても、ファンにとっても特別な楽曲。本楽曲は、『みんなで作るＪリーグのある日常』タイアップのCM曲に起用されており、サッカーの爽やかで熱い熱気にピッタリの青春ロックサウンドになっているという。

また本日20時には、女友達4人組の学生時代の淡い青春の思い出と、卒業後の現在を対比させた「離さないでいて」のMVも公開された。懐かしい思い出が蘇る、夏の始まりにピッタリの映像に仕上がっているとのことだ。

https://youtu.be/FYoGY7_o7CU

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◾️AKASAKI コメント

「離さないでいて」は、僕がはじめてファンを想って作った大切な楽曲です。

これからも、より多くの人に応援されるアーティストになれるように、たくさん曲を作っていきます。

ライブで一緒にこの曲を歌いましょう！

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◾️プレミアムライブ詳細

AKASAKI 完全シークレットライブ「秘密基地」

来た人にしか分からない、僕らだけの秘密基地。絶対に内緒だよ ◇名古屋公演

開催日：2026年9月16日（水）

会場：NAGOYA ReNY limited

OPEN 18:00 / START 19:00

285名ご招待 ◇東京公演

開催日：2026年9月22日（火・祝）

会場：東京キネマ倶楽部

OPEN 17:00 / START 18:00

365名ご招待 ※各会場、ご当選案内に記載の整理番号順にご入場いただきます。

※ご入場時に1ドリンク代を頂戴します。 ＜応募方法＞

7月15日発売 インディーズ 1st Album 「last YOUNG」に封入の“応募抽選シリアルコード”を使用し、応募サイトのフォームに沿って入力しご応募ください。

※応募サイトはCDに封入の“応募抽選シリアルコード”券面にてご確認ください。

※“応募抽選シリアルコード”1つにつき1回のご応募が可能です。

※本イベントはchordの顔認証受付システム『facechord』を使用してご参加いただく予定です。顔写真登録等に関する詳細はご応募受付開始時にご案内いたします。 ▼応募受付期間

2026年7月14日（火）11:00〜2026年8月26日（水）23:59

→当落発表：2026年8月31日（月）17:00頃

※上記応募期間以外はご応募できません。

時間帯（〆切間近は特に）によっては応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。予め余裕を持ってご応募くださいますようお願いいたします。 ▼応募抽選シリアルコード封入対象商品

1stアルバム『last YOUNG』

初回限定盤 Leap Tape #1（UPCH-29508）：\8,500（税込）

通常盤（UPCH-20721）：\3,500（税込）

◾️インディーズ1stアルバム『last YOUNG』

2026年7月15日（水）リリース

CD予約＆配信：https://lnk.to/lastyoung

アルバム特設ページ：https://akasaki.red/feature/Indies_1st_album_last_young 〈初回限定盤 Leap Tape #1〉

UPCH-29508 4988031883969

\8,500（税込）

〈通常盤〉

UPCH-20721/2 4988031883976

\3,500（税込） ▼各形態仕様

・初回限定盤 Leap Tape #1：2CD+Blu-ray+3GOODS（1〜3）

CD Booklet：32ページ

Blu-ray：1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」Tour Final at KT Zepp Yokohama

1.オリジナルスカーフ（Scarf #1 “last YOUNG”）

2.テープ型キーホルダー（Tape Charm #1 “last YOUNG”）

3.本人直筆イラスト&サイン入りレター（Art Letter #1 “last YOUNG”）

封入特典：プレミアムライブ・応募抽選シリアルコード2枚（詳細後日発表） ▼通常盤：2CD

CD Booklet：28ページ

封入特典：プレミアムライブ・応募抽選シリアルコード1枚

《Disc 1》

1.美人局

2.シャケナベイベー

3.離さないでいて

4.気分

5.連れてって

6.初志貫徹

7.置いてかない

8.Texas Rendezvous

9.四季回生 Rock ver.

10.歌ってごめん

11.fade

12.アクション

13.蝶ロジック

14.懐メロを抱えて

15.前々晩



《Disc 2》

1.弾きこもり

2.Bunny Girl

3.徘徊

4.夏実

5.爆速論理ness

6.ルーツ

7.今夜は君と

8.とろい

9.プレデター

10.全身前礼

11.Kiss Kiss Kiss

12.TOGE

13.薔薇と散る

14.波まかせ

15.あどけ泣く



▼初回限定盤 Leap Tape #1 Blu-ray （全22曲）

AKASAKI - 1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」2025

Tour Final at KT Zepp Yokohama

2025.12.18



1. 徘徊

2. 弾きこもり

3. ルーツ

4. Kiss Kiss Kiss

5. 今夜は君と

6. 懐メロを抱えて

7. 波まかせ

8. 薔薇と散る

9. プレデター

10. TOGE

11. 全身前礼

12. Texas Rendezvous

13. 歌ってごめん

14. とろい

15. あどけ泣く

16. 四季回生 Rock ver.

17. 気分

18. Bunny Girl

19. 夏実

En-1. 連れてって

En-2. 離さないでいて

En-3. 爆速論理ness

▼収録内容 ※全形態共通《Disc 1》1.美人局2.シャケナベイベー3.離さないでいて4.気分5.連れてって6.初志貫徹7.置いてかない8.Texas Rendezvous9.四季回生 Rock ver.10.歌ってごめん11.fade12.アクション13.蝶ロジック14.懐メロを抱えて15.前々晩《Disc 2》1.弾きこもり2.Bunny Girl3.徘徊4.夏実5.爆速論理ness6.ルーツ7.今夜は君と8.とろい9.プレデター10.全身前礼11.Kiss Kiss Kiss12.TOGE13.薔薇と散る14.波まかせ15.あどけ泣く▼初回限定盤 Leap Tape #1 Blu-ray （全22曲）AKASAKI - 1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」2025Tour Final at KT Zepp Yokohama2025.12.181. 徘徊2. 弾きこもり3. ルーツ4. Kiss Kiss Kiss5. 今夜は君と6. 懐メロを抱えて7. 波まかせ8. 薔薇と散る9. プレデター10. TOGE11. 全身前礼12. Texas Rendezvous13. 歌ってごめん14. とろい15. あどけ泣く16. 四季回生 Rock ver.17. 気分18. Bunny Girl19. 夏実En-1. 連れてってEn-2. 離さないでいてEn-3. 爆速論理ness ▼チェーン別特典

・タワーレコード：ポストカード

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：スマホサイズステッカー

・セブンネット：アクリルカラビナ型

・その他・一般店：B2告知ポスター

◾️＜last YOUNG #0＞ 日程：2026年7月9日（木） BIGCAT（大阪）

時間：19:00 OPEN / 19:30 START

公演時間：45min

チケット：FC会員限定 \3,500

新グッズ販売：あり