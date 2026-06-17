森田美勇人がキャリア初の本人名義での一般流通作品のリリースに先駆け、本日6月17日に楽曲の先行配信を開始した。

本作は、森田本人のセレクトにより、松田聖子「小麦色のマーメイド」をカバーしたもの。森田が「こう、懐かしい風に髪を揺らしながらつっつく感じ。たまらないっす。」と語る夏の名曲を、盟友であるシンガー／アーティスト、SPENSRによるプロデュースのもと、リスペクトを込め料理した。

本作は、松田聖子、早見優、岡田有希子 ──1970年代から1980年代にかけて多数の人気歌手・アイドルを輩出したサンミュージックの「音楽プロダクション」としての側面に光を当て、その優れた音楽的資産を日本の若い世代、そして世界中の音楽ファンに届ける「サンミュージック・レコード リバイブプロジェクト」の第4弾作品でもある。

今後、7月1日にCD2形態をリリース。8月26日に7インチシングルレコードがリリースされる予定だ。

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父の車に乗ると必ず流れる松田聖子さんの音楽をいつも後部座席で聴いてました。

胸がきゅっとなる薄桃色ハートを教えてくれた最初の人です。

「小麦色のマーメイド」は私のNo. 1恋模様ソングです。

恐れ多いですが、歌います。すきです。

森田美勇人

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リリース情報

「小麦色のマーメイド」

【Type-A】 【Type-B】

フォーマット：CD

発売予定日：2026年07月01日

レーベル：Sun Music Records

規格品番：【Type-A】SMRY-1004／【Type-B】SMRY-1005

販売価格：￥2,000（税抜）

収録内容：

1.小麦色のマーメイド

2.小麦色のマーメイド(instrumental)

※両形態とも同内容 Spotify Pre-save, Apple music Pre-add

https://nex-tone.lnk.to/KomugiironoMermaid