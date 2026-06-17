ひとりで遊んでいたはずの2歳の男の子。静かだな…とママがそっとのぞいてみると、そこにはリアルな“パンどろぼう”が…！？



【写真】大きな大きな食パンをがぶっ！！

人気絵本シリーズ『パンどろぼう』は、パンが大好きなキャラクターがユーモラスに活躍する物語で、子どもたちから人気を集めています。絵本にも出てきそうなかわいらしい男の子の姿がInstagramに投稿されると、「みんながやりたかったやつ！ずるいぞ！」「幸せそう♡」と反響が寄せられました。



ママと男の子がパン屋さんに行った日のこと。家に帰り、買ってきたパンを机の上に置き、ママは家事を、男の子はひとり遊びをして過ごしていました。男の子は机の上のパンをちらっと見ながらも、お利口に遊んでいたため、ママは「今のうちに」と家事を進めていきます。



ところが、あまりにも静かにしていることに嫌な予感がしたママ……。こっそり様子を見に行くと、なんと大きな食パンを抱えている男の子の姿が！小さな体でまるまる1本分の食パンを抱えて食べる姿は、絵本『パンどろぼう』に登場する“パンどろぼう”のよう。



男の子の周りには、机から下ろされたパンの袋や、小さなパンが入った袋がいくつか置かれていました。たくさんあるパンの中から、男の子が選んだのは一番大きな食パン。小さな手でパンをしっかりと抱え、大きな口を開けて食パンにかぶりつきます。



とはいえ、2斤分の食パンはさすがに大きく、頑張ってかぶりついても食べられたのは端っこのほんのひと口だけ……。そんな姿もかわいらしく映ります。



モグモグと口を動かしては、何度も食パンを持ち上げて、大きな口でがぶっとかぶりつく男の子。動画を撮影していたママに気が付き、ママを見つめてうれしそうな表情を見せると、また小さな口で大きな食パンを食べ続けるのでした。



動画を撮影していたママ（@babyzo_osaru）に話を聞きました。



ーー動画を撮影していたときの、ママのお気持ちを教えてください。



「パンの袋を気にしているな〜とは思っていました。静かになったと思ったら、自分で袋から出して食べてたので、驚きもありつつ、かわいいのと面白いが1番でした」



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「“しつけがなってない”とか、“すぐに止めるべき”といったコメントもありましたが、正直に言うと『止めないと』とか、『誤飲が…』などは思い付かず、恥ずかしい次第です。



母も成長しないといけませんね。友だちのおすすめに上がってきたり、知り合いの目にも入ってきたと聞き、SNSの広がり方がすごいなという驚きとともに、少し怖さもあります。



“かわいい”や“面白い”といったコメントは、すごくうれしい気持ちで読ませていただいています」



ーー普段の息子さんは、どのようなお子さまでしょうか？



「最近は何でも自分でしたがり、『じんぶ！じんぶ！』と言っています。水筒の蓋を開けて渡すと、わざわざ閉めてから自分で開けて飲みます。かなりマイペースで、よく自分の世界に入ってます。保育園でも、すごくおっとりしていて、癒しキャラだそうです。



ただ、家だとたまに凄まじいくらいのイヤイヤスイッチが入ります（笑）。そのときは、暴れん坊すぎて何もできません…。大人には人見知りすることも多いですが、ふてぶてしい態度も親から見ると、もうちょっと愛想良くしてくれと思うと同時に、かわいさも感じます」



小さな体で大きな食パンをかぶりつく、かわいらしい男の子の姿に多くのコメントが寄せられました。



「このビデオは彼の結婚式で流しましょう（笑）」

「これはもう、怒れないwたくさん食べて大きくなーれ」

「すごい！人生で一度はしたいことを、この年でww」

「美味しそうにうれしそうに食べていて、見ているだけで幸せな気持ちになりました♡」

「持っている手がなんともかわいい！幸せだろうな〜♡」



Instagram（@babyzo_osaru）では、元気いっぱいに育つ男の子の、笑顔あふれる日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）