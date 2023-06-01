お笑いコンビ、さまぁ〜ずの三村マサカズが16日夜、自身のXを更新。ライブにおける「初の体験」を語った。

16日午後7時46分ごろ、群馬県太田市などで最大深度5弱を観測したマグニチュード5.5の地震が発生した。東京都内でも各地で震度3を記録し、大きく揺れた。

さまぁ〜ずは「さまぁ〜ずライブ15」を11日から17日まで東京芸術劇場プレイハウスで行っているが、三村はXに「今日のさまぁ〜ずライブは、途中地震がありまして、ライブ中ですので、どうするのか、の判断をしまして、しばらく待って、コントの途中でしたが、最初からやりましょうとなりました」と異例の措置をとったことを明かした。

そして「震源地近くの方、大丈夫でしょうか。舞台もけっこう揺れたので、心配してます。40年近くライブやっていて初めての経験でした」と続けた。

また、三村は続くポストで「今回はライブ配信もありましたが、地震の怖さや、これから大きく揺れるのかの、判断が難しかった。しかしながら揺れがおさまったので、再開させて頂きました。リアルな生配信になりました。勉強です。命の問題です」と述べた。