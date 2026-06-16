桃好きさん必見＆必食のスイーツをご紹介します。

【全写真】桃1個→2個→3個のせ！衝撃のビジュアル（画像まとめ）

KingFarmCafeにて、「もももももものももパフェ」が今年も期間限定で販売。2026年6月18日（木）より販売開始となります。

「もももももものももパフェ」は、愛知県幸田町産の完熟ももを味わえるパフェ。

特長は、桃の量を1玉・2玉・3玉から選べること。

3玉乗ったビジュアルはインパクト大！ グラスの中にもたっぷりの桃が入っており、桃好きさんも大満足間違いなし。

合わせて「テイクアウトまるごとももパフェ」も登場。こちらは完熟ももを丸ごと1玉乗せ、ソフトクリームやももコンポートゼリーなどを重ねた一品です。

この他にも「ごろごろ桃バウム」が近日販売予定、7月18日（土）からは「もももももものかき氷」も販売予定と、注目メニューが続々ラインナップ。

旬の桃を味わいつくす絶品パフェ＆スイーツを、ぜひチェックしてみては。

●販売概要

・もももももものももパフェ：6月18日（木）〜7月17日（金）期間限定

・テイクアウトまるごとももパフェ：6月18日（木）販売開始

・ごろごろ桃バウム：近日販売予定

・もももももものかき氷：7月18日（土）販売開始予定

店舗名：KingFarmCafe（愛知県西尾市西浅井町坂下6-1）