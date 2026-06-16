◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝６月１６日、美浦トレセン

第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（２１日、東京）に出走するエストゥペンダ（牝４歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）は、これまで重賞に４回挑んで３着２回。全てで掲示板を確保しており、威力のある末脚は、いずれ重賞を取れると思わせるものだった。

悲願の初タイトルへ舞台は申し分ない。全４勝が左回りで、そのうち２勝は今回と同じ１８００メートル。前走の弥彦Ｓを「ヒヤヒヤする展開でしたが、能力を見せられた」と佐藤助手が振り返るように、後方１２番手の位置取りで前半５ハロンは６３秒５のスローペース。さらに直線では行くところ行くところで周囲が壁になり、まともに進路が開いたのは残り１００メートルほどだったが、鮮やかに差し切る地力の違いを見せた。

以前までは乗り難しい面が課題だったが、レースでは進境が見られる。同助手は「乗っていてキャンターからパワーがついたと感じます。ただ、レースに行くと前走を見ても３歳の頃より我慢できるようになって、大人になりましたね」。１６日は美浦・坂路を６８秒２―１６秒４でゆったりとしたキャンターで駆け上がった。「直線が長い方がいいですね。まだ底を見せていないですし、いい走りを見せてほしい」。１５日に決定したハンデはトップと２・５キロ差の５４キロ。機は熟している。（浅子 祐貴）