あす6月17日（水）よる9時 日本テレビ系で放送の「上田と女が吠える夜」は、ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばす、初夏の愚痴祭り！

SPゲストにジェジュンを迎え、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、そして、宇垣美里、ハシヤスメ・アツコ、細木かおり、松浦志穂（スパイク）、円井わん、萌々（爛々）、LiLiCo（※五十音順）が、憂鬱な梅雨を乗り切るべく、日頃のストレスやモヤモヤを大発散！

◆細木かおり 話題のドラマに本音をポロリ…！

SPゲストのジェジュンは、以前は仕事が終わってから自宅でお酒の飲むことでストレスを解消していたというが「最近は飲めなくなっちゃったんです。今年40歳を超えてから」と、年を重ねて体質の変化を実感。すると上田晋也や女性たちから「ジェジュンって40歳いってんの!? スゲェ若いな！」と驚きの声が上がり、ジェジュンは照れ笑い。

そんなジェジュンが日本で感じた違和感は、おいしいものを食べた時の日本人女性がやりがちな仕草。日本人にとってはごく普通の仕草も、ジェジュンにはいまいちピンとこないようで「何だろう？韓国の人はしない」と首をかしげる。さらに、最近覚えたストレス解消法は「ひとり○○○○」。意外なジェジュンの趣味とは!?

番組初登場、細木数子さんの娘で後継者の細木かおりは、母・数子さんの半生を描いた話題のドラマ『地獄に堕ちるわよ』がヒットしたことで、周囲から「もうかってる」と思われていることに反論。「『またもうかりますね』ってよく言われるんですよ。でも…」と明かすほか、ドラマの感想を聞かれ思わず本音をポロリ…！

そんな細木が、占い師ならではの不満を爆発。細木をイラッとさせる客の特徴や、あきれてしまうような相談内容を「占い以前の問題」とバッサリ斬り捨てる！

朝ドラなどでも活躍する円井はほがらかなイメージがありながら、自身で「めっちゃ短気。昔はとがってて、事務所から『円くなってほしい』という願いを込めて『円井わん』となったんです！」と芸名の由来を明かし、上田たちを驚かせる。さらに、SNSに寄せられるコメントに対し「その一言はいらないのになって、イラッとする」と不満を打ち明けるほか、過去に円井が出会った“異常な監督”とのエピソードにスタジオは大笑い。

◆ストレス解消にぴったりのカラオケソングとは!?

宇垣は、知らない人に容姿を勝手にネタにされてイライラ。「昔、何かのニュースサイトの連載で、美容整形科の先生たちが座談会してらっしゃって…」。頼んでもいないのに勝手に顔診断されていた宇垣。医師たちの会話から出た寝耳に水の言葉とは…？また、調理時間でマウントを取ろうとしてくる料理男子や、女性アナウンサーというだけで「遊んでいそう」と偏見をもたれてしまうことに徹底反論！

約1年ぶりの番組出演となる松浦は、上田の助言で「怒りのメモ」を書きためていたにもかかわらず、さっぱり番組に呼ばれなかったことに恨み節。この日のために怒りをストックしてきた松浦の鬱憤が爆発！松浦が楽しみにしていた合コンをぶち壊した女性芸人とは…？

萌々は、好きな食べ物を聞かれて「鍋」と答える人に不満が。そのワケとは…？また、昨年結婚したばかりの夫と早くもすれ違い!?「私うまくやっていけますかね…」と珍しく弱音も吐露。新婚生活に一体何が!?

LiLiCoは「ちなみに」を多用する番組スタッフにイライラ！アツコは開き直るAIに困惑！いとうの体に現れた現象とは？若槻がストレス解消に使うオススメのカラオケソングなど、女性たちのストレス解消法も大公開。