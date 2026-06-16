デル・テクノロジーズがXPSシリーズ史上最薄・最軽量の『XPS 13』発売　ブランドアンバサダーに福士蒼汰起用

デル・テクノロジーズ株式会社は、XPSシリーズ史上最薄・最軽量となるモバイルノートパソコン『XPS 13』を発売した。あわせて、実機を体験できる「XPSポップアップイベント」の開催と、ブランドアンバサダーに俳優の福士蒼汰を起用することが発表された。

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『XPS 13』（DX13260）は、厚さ12.7mm、重量約1.0kgという薄型・軽量設計を採用したモバイルノートパソコン。アルミニウム筐体にCNS加工を施し、継ぎ目のあるパーツや無駄な空間を排除することで、堅牢性と精緻な仕上げを両立させている。カラーはスカイと、7月下旬発売予定のストームの2色展開となる。

ディスプレイには13.4インチの2.5K（2560×1600）LCDタッチディスプレイを搭載。30～120HzのVRR、500ニットの輝度、DCI-P3 100%、非光沢加工、Eyesafe®に対応する。CPUはNPU搭載の最新CPUであるIntel Core 5 320と、Copilot+ PC準拠のIntel Core Ultra 7 355（7月下旬発売予定）の2種類から選択可能。メモリはCore 5 320構成で8GBまたは16GB、Core Ultra 7 355構成で16GBまたは32GBのLPDDR5Xを搭載し、SSDは512GBまたは1TBから選べる。

インターフェースはUSB 3.2 Type-C×2（Core Ultra 7 355構成ではThunderbolt 4.0×2）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.6に対応する。Windows Hello対応のフルHD IR Webカメラ、Copilotキー付きバックリットキーボード、最大8Wのクワッドスピーカー、デュアル冷却ファンも備える。バッテリー駆動時間はNetflixアプリ視聴で最大17時間。プラグ一体型の65W ACアダプターが付属する。

設計面では循環性を重視し、ポストコンシューマー再生プラスチック、再生アルミニウム、低炭素排出アルミニウム、再生スチール、バッテリーへの再生コバルト使用など、さまざまな再生素材を採用。ENERGY STAR®認証を取得し、Climate+対応のEPEAT Goldに登録済みで、梱包材は100%再生素材または再生可能素材で構成されている。

いち早く『XPS 13』を体験できる「XPSポップアップイベント」は、7月9日から12日まで、ZeroBase表参道（東京都港区北青山3-5-22）にて10:00～20:00に開催される。会場では『XPS 14』『XPS 16』を含むXPSシリーズも試用可能で、ソーシャルメディアに投稿した来場者には限定プレゼントが用意される。

あわせて、デル・テクノロジーズはブランドアンバサダーに俳優の福士蒼汰を起用したことを発表。福士は本日開催される新製品発表会に登壇し、『XPS 13』を実際に手に取りながらその魅力について語る。今後は各種マーケティング活動やキャンペーンにも参加予定だ。

■製品情報『XPS 13』DX13260メーカー：デル・テクノロジーズ発売日：発売中（ストームは7月下旬発売予定）カラー：スカイ、ストーム主な仕様：・ディスプレイ：13.4インチ 2.5K（2560×1600）LCDタッチディスプレイ、30～120Hz VRR、500ニット、DCI-P3 100%、非光沢、Eyesafe®・CPU：Intel Core 5 320 / Intel Core Ultra 7 355（7月下旬発売予定）・メモリ：8GB / 16GB / 32GB LPDDR5X 7467 MT/s・SSD：512GB / 1TB・インターフェース：USB 3.2 Type-C×2（Core Ultra 7 355構成ではThunderbolt 4.0×2）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.6・カメラ：Windows Hello対応 フルHD IR Webカメラ・バッテリー駆動時間：最大17時間（Netflixアプリ視聴時）・寸法：高さ12.7mm／幅296.9mm／奥行200.66mm・重量：約1.0kg・ACアダプター：プラグ一体型65W

■イベント情報XPSポップアップイベント日程：7月9日（木）～7月12日（日）10:00～20:00場所：ZeroBase表参道（東京都港区北青山3-5-22）※会場への直接の問い合わせは不可

（文＝リアルサウンド編集部）