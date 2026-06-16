ＪＲＡは１５日、２６年度の顕彰馬にオジュウチョウサン（牡１５歳）が選出されたと発表した。また、顕彰者として今年３月に調教師を引退した国枝栄元調教師（７１）、騎手時代にＪＲＡ通算２５４１勝を挙げた蛯名正義調教師（５７）が選出された。

蛯名師は騎手時代にＪＲＡ通算２５４１勝（歴代５位）、Ｇ１・２６勝を含む重賞１２９勝の成績を挙げた。９６年天皇賞・秋でバブルガムフェローに騎乗してＧ１初制覇。１０年にはアパパネとのコンビで牝馬３冠を成し遂げた。さらに９９年にエルコンドルパサー、１０年にはナカヤマフェスタで凱旋門賞２着に入り、世界の頂点まであと一歩まで迫った。０１年には１３３勝を挙げて全国リーディングの座を獲得した。

２１年に調教師免許を取得。２２年３月に厩舎を開業した。蛯名師は「栄誉ある顕彰者に選出していただきまして誠にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。３４年間の騎手生活のなかで、多くの馬に素晴らしい舞台に連れていってもらい、たくさんのレースを勝たせていただきました。今は調教師として違う立場で毎日馬と接しておりますが、馬に対する思いは変わりません。これからもいっそう精進してまいりたいと思っております」とコメントは発表した。