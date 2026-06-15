『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公開記念グッズが7・10より順次発売 セイレーン、島二郎、ヒトハ＆フタバらのマスコットも登場
グレイ・パーカー・サービスは、7月24日全国ロードショーの『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズを7月10日より、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、全国のちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」、映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE、映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズなどにて、順次発売する。
【写真30枚】セイレーン、島二郎、人魚など話題キャラ続々登場…公開されたグッズラインナップ（一部）
映画で描かれるのは、原作者・ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわ達が「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
公開されたグッズは、ちいかわ・ハチワレ・うさぎらのおなじみの登場キャラクターのほか、今作で初登場となるセイレーン、人魚、島二郎、ヒトハ＆フタバなどのマスコットも目を引く。また、全ラインナップはちいかわ公式総合情報サイト（https://chiikawa-info.jp/）にて紹介されている。
【写真30枚】セイレーン、島二郎、人魚など話題キャラ続々登場…公開されたグッズラインナップ（一部）
映画で描かれるのは、原作者・ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわ達が「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
公開されたグッズは、ちいかわ・ハチワレ・うさぎらのおなじみの登場キャラクターのほか、今作で初登場となるセイレーン、人魚、島二郎、ヒトハ＆フタバなどのマスコットも目を引く。また、全ラインナップはちいかわ公式総合情報サイト（https://chiikawa-info.jp/）にて紹介されている。
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