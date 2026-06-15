【ブラッククローバー】2nd Seasonは10月放送決定！ 特別イラスト到着
TVアニメ『ブラッククローバー』2nd Seasonが、2026年10月からテレ東系列ほかにて放送開始。監督は種村綾隆に決定。スペシャルなイラストメッセージが到着した。また世界最大級アニメイベント「Anime Expo 2026」にてパネル開催が決定。さらに1st Seasonを10分で振り返られる映像も公開された。
＞＞＞イラストメッセージをチェック！（写真4点）
『ブラッククローバー』（著・田畠裕基）は、2015年2月〜2026年5月まで『週刊少年ジャンプ』『ジャンプGIGA』（集英社）にて連載され、全世界シリーズ累計発行部数は2450万部を突破した人気作。TVアニメは2017年〜2021年に放送され、その後世界87の国と地域で視聴数1位を獲得するなど、海外でも熱い支持を受けている。また2023年には映画が公開＆全世界配信され、Netflix週間グローバルTOP10で第2位の快挙を達成。ド迫力のバトルシーンや個性的なキャラクターたちの固い絆や成長する姿を描き、日本のみならず全世界で注目を集めている。
そしてこのたび、TVアニメ『ブラッククローバー』2nd Seasonが2026年10月からテレ東系列ほかにて放送されることが決定した。
さらに本作の監督を担当す るのは、TVアニメ『ブラック クローバー』1st SeasonとNetflix週間グローバルTOP10で第2位の快挙を成し遂げた映画『ブラッククローバー 魔法帝の剣』でも監督を務めた、種村綾隆に決定。種村によるスペシャルなイラストメッセージが到着している。
また、アメリカ・ロサンゼルスにて7月2日〜5日（現地時間）に開催予定の世界最大級のアニメイベント「Anime Expo 2026」にて、TVアニメ『ブラッククローバー』2nd Seasonのパネルが開催されることが決定した。パネルにはアスタ役・梶原岳人と監督・種村綾隆が登壇し、ここだけのトーク＆作品の最新情報をお届けする。
さらに2026年10月から始まるTVアニメ『ブラッククローバー』2nd Seasonの放送前に、1st Seasonを10分で振り返ることができる特別映像が公開。こちらの動画は今年3月〜5月に東京・大阪で開催された「ブラッククローバー展」の会場限定で公開されていたもので、今回新たにYouTubeでの公開となった。
（C）田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会
＞＞＞イラストメッセージをチェック！（写真4点）
『ブラッククローバー』（著・田畠裕基）は、2015年2月〜2026年5月まで『週刊少年ジャンプ』『ジャンプGIGA』（集英社）にて連載され、全世界シリーズ累計発行部数は2450万部を突破した人気作。TVアニメは2017年〜2021年に放送され、その後世界87の国と地域で視聴数1位を獲得するなど、海外でも熱い支持を受けている。また2023年には映画が公開＆全世界配信され、Netflix週間グローバルTOP10で第2位の快挙を達成。ド迫力のバトルシーンや個性的なキャラクターたちの固い絆や成長する姿を描き、日本のみならず全世界で注目を集めている。
さらに本作の監督を担当す るのは、TVアニメ『ブラック クローバー』1st SeasonとNetflix週間グローバルTOP10で第2位の快挙を成し遂げた映画『ブラッククローバー 魔法帝の剣』でも監督を務めた、種村綾隆に決定。種村によるスペシャルなイラストメッセージが到着している。
また、アメリカ・ロサンゼルスにて7月2日〜5日（現地時間）に開催予定の世界最大級のアニメイベント「Anime Expo 2026」にて、TVアニメ『ブラッククローバー』2nd Seasonのパネルが開催されることが決定した。パネルにはアスタ役・梶原岳人と監督・種村綾隆が登壇し、ここだけのトーク＆作品の最新情報をお届けする。
さらに2026年10月から始まるTVアニメ『ブラッククローバー』2nd Seasonの放送前に、1st Seasonを10分で振り返ることができる特別映像が公開。こちらの動画は今年3月〜5月に東京・大阪で開催された「ブラッククローバー展」の会場限定で公開されていたもので、今回新たにYouTubeでの公開となった。
（C）田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会
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