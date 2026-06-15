膝にくっついてくる保護子猫が可愛いと話題です。動画には「膝にピタッて可愛すぎる～」「ムチャクチャ癒やされます」等のコメントが寄せられ、11万回以上再生されているようです。

【動画：保護された子猫たち→１匹が膝にくっついてきて…思わず悶絶してしまうほど『あざとい行動』】

4匹の子猫達

YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」に投稿されたのは、

投稿主さんが保護した4匹の子猫達の姿です。動画の冒頭、元気いっぱいの子猫達は、皆で高いところに登って遊んでいたそう。

ところが降りることはできなかったようで、「おろして！」と大合唱をして鳴きはじめたのだとか。投稿主さんは、子猫達を1匹ずつ下におろしてあげたといいます。

膝にピタッ！

次のシーンでは、そんな優しい投稿主さんに甘える子猫の姿が。子猫は、投稿主さんのことを見上げながら膝にピタッとくっついてきたそう。ひざが温かいからか、子猫はほっとしたような顔をしていたといいます。

探検に疲れた子猫達はみんな休憩モードに。猫ちゃん用ハウスの中でお昼寝をし始めたといいます。まだまだ赤ちゃんな子猫達がとても可愛い投稿となっていました。

猫団子でお昼寝

他の投稿でも、可愛い保護子猫達の姿が投稿されているようです。他の動画では、可愛い寝姿の子猫達が紹介されています。ある日、投稿主さんが部屋に入ると、子猫達が1匹を枕にして重なって寝ていたのだとか。

投稿主さんは、子猫達を起こさないようにそっと撮影したそう。遊ぶ時も眠るときも一緒の仲良しな子猫達が可愛い動画のご紹介でした。

最初にご紹介した投稿は11万回以上再生され「膝にピタッて可愛すぎる～」「ムチャクチャ癒やされます」等、可愛い子猫の姿に心が和んだ方が多数コメントを寄せていたようです。

YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」では、投稿主さんが保護した可愛い保護猫達や飼っている猫ちゃん達の動画が投稿されています。投稿主さんの保護猫活動を応援したくなると話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。