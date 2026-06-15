ヴィクトリアマイルでＧ１・１００勝を達成したルメール騎手

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　６月１４日の宝塚記念で春のＧ１が終了した。全ジョッキーでただ１人、全１２戦に騎乗したのはクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝。自身初めての春のＪＲＡ・Ｇ１フル参戦で、成績は【３・２・０・７】。松山弘平騎手と並ぶ最多タイの３勝を挙げた。

　フェブラリーＳをコスタノヴァ、高松宮記念をサトノレーヴで制してＧ１シーズン開幕２連勝。エンブロイダリーで制覇したヴィクトリアマイルでは、自身のＧ１通算１００勝を達成。１９９９年にフランスで始まった自身のキャリアで、節目のＧ１勝利となった。

　昨秋のスポーツ報知の動画インタビューで、ルメール騎手は「いつもビッグレースに勝ちたい。モチベーションは高いです。日本のファンの声援はすごい。それに応えたいです」と答えており、今春も燃える闘志でＧ１で存在感を示し続けた。

　Ｇ１では全騎手で最多の５連対で、オークスではドリームコアで首差の２着、日本ダービーではパントルナイーフで頭差の２着。レース後にジュウリョクピエロの今村聖奈騎手、ロブチェンの松山弘平騎手を祝福し、スポーツマンシップにも称賛の声が続出していた。

　また、先週１３日のジューンＳではカネラフィーナを勝利に導き、史上８人目、現役５人目となるＪＲＡ通算２２００勝を達成。９７８２戦目での２２００勝は、武豊騎手の１万８５７戦を更新する史上最少騎乗回数だった。

　先週の競馬を終え、ルメール騎手は今年８８勝。２位で６９勝の岩田望来騎手に１９勝差をつけ、リーディングを独走している。

　◇今春のＧ１で騎手の勝利数◇

３勝　ルメール　フェブラリーＳ　　　（コスタノヴァ）

　　　　　　　　高松宮記念　　　　　（サトノレーヴ）

　　　　　　　　ヴィクトリアマイル　（エンブロイダリー）

３勝　松山弘平　桜花賞　　　　　　　（スターアニス）

　　　　　　　　皐月賞、日本ダービー（ロブチェン）

２勝　武　豊　　安田記念　　　　　　（シックスペンス）

　　　　　　　　宝塚記念　　　　　　（メイショウタバル）

２勝　北村友一　大阪杯、天皇賞・春　（クロワデュノール）

１勝　今村聖奈　オークス　　　　　　（ジュウリョクピエロ）

１勝　レーン　　ＮＨＫマイルＣ　　　（ロデオドライブ）

　※ＪＧ１は草野太郎　中山グランドＪ（エコロデュエル）