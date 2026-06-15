ILLIT初のライブツアーの日本公演＜ILLIT LIVE ‘PRESS START︎❤’ in JAPAN＞が、6月13日および14日の愛知県芸術劇場 大ホール公演を皮切りに開幕した。13日の初日公演では、7月に日本2ndシングルをリリースすることがサプライズ発表され、会場は大きな熱気に包まれた。これに加えて本日6月15日、同シングルの詳細が公開となった。

日本公演＜ILLIT LIVE ‘PRESS START︎❤’ in JAPAN＞全公演の一般指定席が完売したことを受け、注釈付き指定席・立見席・機材開放席なども追加販売されているが、愛知公演では追加オープン席もすべてソールドアウト。日本での圧倒的な人気を証明する滑り出しとなった。

ライブは約120分間にわたり、これまで日本と韓国でリリースされた作品のタイトル曲を中心に、ILLITならではの魅力満載の音楽世界を展開。特に、現在グローバルチャートを席巻している4thミニアルバムのタイトル曲「It’s Me」や、2026年にデジタルリリースされた日本オリジナル曲「Sunday Morning」「Bubee」を日本でライブ初披露し、会場からは割れんばかりの歓声が上がった。

＜PRESS START＞愛知公演を終えて、メンバーは「ILLITの初の⽇本ライブツアーのスタートを⼀緒に迎えてくださって、 本当にありがとうございます。GLLIT(ファンダム名)の皆さんのおかげで、 ⽇本ツアーの最初のスタートボタンをしっかり押せました。私たちの物語は続いていくので、 これからも⼀緒にいてくださったら嬉しいです！」と感謝の想いを伝えた。

また、13日の初日公演で日本2ndシングルのリリースがサプライズ発表され、本日その詳細が明かされた。日本2ndシングル「I Got Your Back」は、悩みながらも成長を続ける少女たちのストーリーを描いた作品で、ILLITのリアルな心情や物語を伝えるもの。2026年1月にデジタル配信リリースされ、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』オープニングテーマを務めた「Sunday Morning」を含む全3曲が収録される予定だ。

さらにCDパッケージでは、日本のストリートファッションを世界に発信した伝説的な雑誌『FRUiTS』とのコラボレーションバージョンも用意される。彼女たちならではの感性と美学を示す“ILLITコア”とどのようなシナジーが生まれるのか注目が集まるところ。日本2ndシングルは7月26日(日)に音源配信、29日(水)にCDが発売される。

＜PRESS START＞は愛知公演を皮切りに、7月にかけて大阪・福岡、兵庫・東京の5都市11公演を巡るもの。さらに、8月4日には＜めざましライブ ILLIT×CUTIE STREET in めざましWANGANフェス＞、9日には＜LuckyFes’26＞など大型フェスへの出演も決定している。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■日本2ndシングル「I Got Your Back」

配信開始：2026年7月26日(日)

CD発売：2026年7月29日(水)

※発売日は変更になる可能性がございます。

【ILLIT×FRUiTS Special Edition】

2,100円(税別)／2,310円(税込)

【初回限定盤】

2,100円(税別)／2,310円(税込)

【通常盤】

1,500円(税別)／1,650円(税込)

【メンバーソロジャケット盤 - YUNAH, MINJU, MOKA, WONHEE, IROHA】

1,500円(税別)／1,650円(税込)

▼収録曲

「Sunday Morning」を含む全3曲収録予定

■＜ILLIT LIVE ‘PRESS START︎❤’ in JAPAN＞

愛知：6月13日(土)・14日(日)

大阪：6月20日(土)・21日(日)

福岡：6月29日(月)・30日(火)

兵庫：7月18日(土)・19日(日)

東京：7月23日(木)・25日(土)・26日(日)

ツアー特設サイト：https://www.hybejapan.events/illit/press_start