ムーミンバレーパークが、毎年恒例のサマーイベント「ムーミン谷でみずあそび」2026を開催。

水しぶきの向こうには、ムーミンバレーパーク史上最”涼”の笑顔はじける夏が到来します☆

ムーミンバレーパーク「ムーミン谷でみずあそび」2026

開催期間：2026年7月3日（金）〜9月6日（日）

ムーミンバレーパークでは、2026年7月3日〜9月6日までの期間、毎年好評のサマーイベント「ムーミン谷でみずあそび」を開催。

2026年は「水しぶきの向こうに 笑顔はじける！」をテーマに、見どころ盛りだくさんな企画が展開されます☆

※過去実施イメージ

こどもはもちろん、大人も楽しめるみずあそびスポットをはじめ、夏や水をテーマにしたショーなどを実施。

ムーミン谷エリアはこどもたちが夢中になって遊べる「じゃぶじゃぶクリーク」や「飛行おにの魔法のスプラッシュゾーン」が登場します！

さらに、幻想的なミストに包まれる「ムーミン谷の雲海」や、氷の魔物「モラン」が雪を降らせる新プログラム「夏のモランとスノー＆スプラッシュ」も展開。

また、2026年春にリニューアルした「エンマの劇場」では、夏をテーマにした「サンサン サニー プレイタイム！」がスタートします。

イベント期間限定で、水着や夏らしいグッズを身にまとった、ムーミン谷の仲間たちが登場。

暑い季節にぴったりの、海で思い切り楽しむ夏のひとときを表現した特別なプログラムです☆

「湖上のテラス」では、「ニョロニョロ」だらけの島で突然大量の水が降り注ぐ「ニョロニョロのどしゃ降りスコール」がオープン。

いつ大雨が降ってくるか、ワクワクドキドキしながらギリギリを見極めるみずあそびスポットになっています。

チャレンジ精神をくすぐる新感覚の遊びは、大人もこどもも大はしゃぎすること間違いなしです☆

びしょ濡れ必至の新サマー・ショー「夏のモランとスノー＆スプラッシュ」

開催時間：1日3回公演 ※公演時間の詳細は公式サイトを確認ください

開催場所：KOKEMUS前

※天候により内容を変更または中止する場合があります

すべてを凍らせる魔物「モラン」と一緒に、思いっきり水しぶきを浴びて盛り上がる「夏のモランとスノー＆スプラッシュ」

思わず踊り出したくなる音楽と共に、水しぶきがスプラッシュする、びしょ濡れ必至の新しいサマー・ショーです！

夏空の下、「モラン」の登場によって降り始める雪。

水しぶきを浴びるだけではなく、真夏にひんやりした雪を浴びる非日常体験で、心身ともに爽快な新登場のショーに期待が高まります☆

湖上の島へ冒険にいこう！「ニョロニョロのどしゃ降りスコール」

※画像はイメージです

開催場所：湖上のテラス

※天候により内容を変更または中止する場合があります

宮沢湖上に浮かぶ16m×20mの巨大な「湖上のテラス」には、冒険心を呼び覚ます新感覚のみずあそびスポット「ニョロニョロのどしゃ降りスコール」が登場。

木陰から心地よい風が吹く木道を渡った先には、この場所ならではの特別な水遊びの仕掛けが用意されます。

ワクワクしながらびしょ濡れになりたい人に、おすすめのみずあそびスポットです。

突如発生するどしゃ降りを楽しめます☆

エンマの劇場が浜辺に!?「サンサン サニー プレイタイム！」開催決定

※画像はイメージです

開催時間：1日2回公演 ※公演時間の詳細は公式サイトを確認ください

開催場所：エンマの劇場

全天候型シアター「エンマの劇場」にて、新しいショー「サンサン サニー プレイタイム！」の開催が決定。

イベント期間限定で、水着や夏らしいグッズを身につけたムーミン谷の仲間たちが登場する、暑い季節にぴったりのプログラムが毎日上映されます！

全天候型のテントによる快適な空間に！ムーミンバレーパーク「エンマの劇場」 全天候型のテントによる快適な空間に！ムーミンバレーパーク「エンマの劇場」 続きを見る

パーク全体がミストに包まれる「ムーミン谷の雲海2026」

※過去実施イメージ

開催時間：毎日開催、噴出のタイミングは不定期

開催場所：ムーミン谷エリア

イベント期間中、突然夏のミストに包まれ、雲海の世界へと変貌するムーミン谷。

天気・風向き・気温・湿度により、さまざまな姿を見せる「ムーミン谷の雲海2026」は、幻想的でひんやりとした世界を体感できます☆

いたるところで涼を感じる！さまざまなみずあそびゾーン

※2025年実施イメージ

2026年もびしょ濡れになって遊べるアクティブゾーンと、涼やかに過ごせるリラックスゾーンが登場し、思い思いのみずあそびができるムーミンバレーパーク。

飛行おにの帽子からはダイナミックな水柱が吹き上がる「飛行おにの魔法のスプラッシュゾーン」は、子どもたちの笑顔と歓声が響くアクティブスポットです！

※2025年実施イメージ

「じゃぶじゃぶクリーク」ではシャボン玉が輝く小川に入って遊ぶことができ、「ムーミン谷のふしぎなミストの道」は木漏れ日とミストが織りなす光景が幻想的。

さらに2026年は『ムーミン谷の彗星』の物語を追体験する「花と物語のテラス」が、ひまわりなどの夏の花で彩られます。

※2025年実施イメージ

さまざまな非日常体験を、ムーミンバレーパークの豊かな自然の中で感じられる2026年の夏。

好評につき「ムーミン谷とアンブレラ」のアンブレラスカイは、延長が決定しました☆

※画像はイメージです

ひまわりの装飾が加わり、これまでと異なる夏ならではの風景を楽しめます！

物語『ムーミン谷の彗星』の世界へ没入！ムーミンバレーパーク「ムーミン谷とアンブレラ2026」 物語『ムーミン谷の彗星』の世界へ没入！ムーミンバレーパーク「ムーミン谷とアンブレラ2026」 続きを見る

花火開催日はナイトパスを販売！16:00からの入園でもたっぷり楽しめる「ムーミン谷の湖上花火大会〜夏〜」

開催日：2026年7月20日（月・祝）、26日（日）〜31日（金）、8月2日（日）〜7日（金）、13日（木）、14日（金）、16日（日）〜23日（日）、29日（土）、30日（日）、9月5日（土）、6日（日）

※2026年8月9日（日）は「ムーミンの日記念 花火大会 2026」を開催予定

開催時間：2026年8月23日（日）までは19:30〜、8月29日（土）からは19:00〜（約5分間）

※少雨決行、強風荒天中止（中止情報は公式サイト・SNSで告知）

※「メッツァの北欧花火2026」開催日もナイトパスを販売

※こども（4歳〜高校生）のナイトパス販売はありません

ムーミンバレーパークのオリジナルソングに合わせて楽しめる、湖の上から打ちあがる花火が、夏の夜空を鮮やかに彩る「ムーミン谷の湖上花火大会〜夏〜」

花火開催日には、16:00から入園できるナイトパスが販売されます。

当日2,500円・前売2,300円のおトクなパスで、「夏のモランとスノー＆スプラッシュ」などのショーも満喫。

涼しくなった日没後は昼とは一転、木々を照らすライトの色が次々と変化する様子を楽しめます。

そのほか、夏仕様のデザインに変貌するムーミン屋敷のライトアップも見どころです！

夏の思い出作りにぴったり「こども応援キャンペーン」

対象期間：2026年7月3日（金）〜9月30日（水）

販売価格：こども（4歳〜高校生）500 円（税込）

チケット購入：公式オンラインチケットおよび、各種プレイガイド、ムーミンバレーパーク チケットブースでは当日チケットを10:00〜閉園1時間前まで販売

※学生証を確認する場合があります

2026年7月3日〜9月30日までの期間、NPO 法人ディーセントワーク・ラボの特別企画「こども応援キャンペーン」を実施。

期間中、4歳〜高校生を対象に、通常価格1,300円（税込）の1デーパスを500円（税込）で販売します☆

水しぶきの向こうに、ムーミンバレーパーク史上最涼の笑顔はじける夏がやって来る。

ムーミンバレーパークの「ムーミン谷でみずあそび」2026は、2026年7月3日から9月6日まで開催です！

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