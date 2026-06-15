

OWNDAYS「色の地下鉄」CM場面カット

木村拓哉が出演するOWNDAYS新CM【瞳の独白】「色の地下鉄」篇、「水のように」篇が、15日に公開。新CMの他、【瞳の独白】「色の地下鉄」篇のメイキング映像も公開された。

【動画】木村拓哉が出演OWNDAYS新CM＆メイキング・インタビュー映像

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズは、グローバルアンバサダーである木村拓哉を起用した新CM【瞳の独白】「色の地下鉄」篇、「水のように」篇を6月15日より日本・台湾・香港で順次公開する。

「色の地下鉄」篇は、100色以上から選べる OWNDAYSのカラーレンズにフィーチャーした新CMで、カラフルでアーティスティックな地下鉄の車内を舞台に、木村の「自分の色で、見ようじゃないか。」という力強い言葉と共に、自分自身の視点や感性で世界を見ることを肯定しながら、カラーレンズを選ぶ楽しさを表現している。

木村の圧倒的な存在感と、シュールでスタイリッシュな映像美が融合し、自分の個性を彩るアイテムとしてのカラーレンズの魅力を伝えている。

一方、「水のように」篇は、OWNDAYS の薄型／遠近両用レンズが、どんな度数でも追加料金0円であるという価格設計にこめられた理念にフォーカスした新CMで、幻想的な水面が広がる空間に佇む木村の、「レンズは水から生まれたという。だったら、水のように、もっと。レンズは自由になるべきだ。」というナレーションを通し、レンズの普遍性と進化を表現。

なお、オフィシャルWEBサイトでは、6月15日より新CMの他、【瞳の独白】「色の地下鉄」篇のメイキング映像を公開。

木村拓哉インタビュー

――Instagram やテレビ番組出演時など、OWNDAYSのアイウェアを着用いただいているのを拝見していますが、どのようなシーンで着用することが多いですか？

一番カジュアルで分かりやすく言っていいなら……「カッコつける時」です（笑）。もう、それ以外ないです。すごく助かっているのが、色ののったメガネ（サングラス）をかけた状態で番組等に出させていただく際、自分の中に「グラサンをしたまま出演するのは失礼じゃないか」という抵抗や引っかかりを感じることがあるんです。でも、今かけさせていただいているものもそうですが、「かけながらも自分の目の表情が相手や視聴者の方々に伝わる」ということが、ひとつ「かけていてもいいんじゃないか」と思わせてくれる口実になり、マインドを変えてくれる。そんな感じが非常にあります。なので、ちょっとカッコつけたい時はかけてます（笑）。――豊富なレンズのカラーバリエーションについては？

今日スタッフの方に他のオススメカラーも見せていただいて、「イエロー」もすごくオススメだということで、さっき拝見しました。今かけさせていただいているのは「グリーン」なんですけど、このグリーンも大好きですし、イエローもいろんなシーンで使わせていただこうかなと思っています。――色の濃淡については？

（OWNDAYS のカラーレンズは）色の入り方がすごく……「塩梅」がいい。「あんばい」って、字のごとく「塩梅」なんですけど、塩加減がバッチリなんです。なので、僕は多用させていただいています。あまり大きな声では言いたくないんですけど、「カッコつける時」です（笑）。――新CMでは100種類以上ある豊富なカラーレンズをフィーチャーしていますが、「進化する大人」へ、カラーレンズ入りのメガネはいかがですか？

以前の僕のように、「カラーレンズをのせる＝サングラスをかける」という感覚だった方も、今回の僕のように、感覚や捉え方のニュアンスをちょっと変えていただくだけでいいと思うんです。普段、よりクリアにものを捉えたいからメガネをかけられていると思うんですが、ただのサングラスではなく、ご自身の視力に合わせたレンズを入れれば「ものも見える」し、「光や紫外線にも対応できる」し、そして「カッコつけられる」！大人がカッコつけていないと、若い世代の人たちが「あの人カッコいい」と思ってくれない。それは女性も含めて。メガネをかけている・いないに関わらず、ご本人のモチベーションが上がっている状態が周囲に伝われば、ものを作ったりクリエイティブな何かに探求したりする際の「熱」にも変わるんじゃないかなと思います。みんなでそういう（良い刺激を与え合う）関係になれたらいいな、と思います。――新CMの撮影はいかがでしたか？

黒田（秀樹）監督が毎回独特の世界観を用意してくださるので、前回に引き続きカラーレンズということもあり、色彩豊かな画角になっていると思います。こんなアナログに、実際のキャストの皆さんにカラーマスクを被って席に座っていただいて…。 「皆さん見えてるんですか？」って聞いたら、「ぼんやりと…」って皆さん口を揃えておっしゃっていました。（それを聞いて）「すげぇ撮影してんな」と思いました。――今年の夏も猛暑が予想されていますが、暑さ対策として特に気を使っていることは？

基本、外出する時は（カラー入りのアイウェアを）かけるようにしています。車を運転するのも好きなので、そういう場合は確実にかけた状態で運転していますし、外を歩く際にも乗せていますね。