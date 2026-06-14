こんなアピールされたら、なんでも言うこと聞いてしまいそう！

ドアを開けてほしいナツちゃんが取った行動が賢い上にカワイイと、Xで18万以上表示され、大きな話題になっています。

「なっちゃんのアピール力、カワユすぎる～」「なんてかしこい！」などのコメントが集まっています。ナツちゃんのアピールとは一体どんなものでしょうか。

【写真：ドアの向こうに行きたい猫→『足元』を見てみると…まさかの『アピール方法』】

アピールが上手い！

Xアカウント『ナツとスイ』に投稿されたのは、ナツちゃんのかわいいアピール！

ある日のナツちゃん。ドアの向こうへ行きたいようで、飼い主さんを見上げているようですが……

ナツちゃんの足元を見ると、オモチャが3つ。なんと、ナツちゃんはドアを開けてもらうためにオモチャを飼い主さんに持ってきたのだとか。

ドアを開けてもらうには対価が必要だと考えたのだろうナツちゃん。これは賢い！！

こんな風にかわいく「開けて」とアピールされたら、どうぞどうぞとドアを即開けてしまいそうです。

コメントでも「貢物？」「かわいい取引」「おもちゃ持ってきてドア前でアピールとか、最高のプリンセスだね」といった、ナツちゃんのかわいいアピールに感動する人が続出していました。

ナツちゃんとスイちゃん

ナツちゃんとスイちゃんの2匹の猫がいるという飼い主さん宅。毎日かわいらしい表情を見せてくれているそう。

同じポーズで見上げてきたというナツちゃんとスイちゃん。上目遣いがたまらなく可愛らしかったといいます。

キャットタワーの上でも仲良く過ごしていたという2匹。なにをして遊ぼうか考えていたのかな？

ナツちゃんとスイちゃんはテレビ台の下にしっかりと隠れるのもお手のものなのだそう。避難訓練もバッチリのようです。

ナツちゃんとスイちゃんの毎日を見たい方はXアカウント『ナツとスイ』をチェック！ 2匹の日常は必見です。

写真・動画提供：Xアカウント「ナツとスイ」(@nachos0420)さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。