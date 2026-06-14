バレーボール・男子ネーションズリーグで日本が襲われた事件

バレーボールの男子ネーションズリーグ（VNL）は13日、予選ラウンド第1週を中国で行い、世界ランク6位の日本は同31位・中国に3-1（25-23、25-22、20-25、25-21）で勝利し、開幕3連勝を飾った。地元・中国ファンからブーイングが飛ぶ異様なムードで行われた試合。リベロの山本智大は“逆転の発想”で乗り越えたと明かしている。

日本は第1、2セットを連取。しかし第3セット、地元ファンの声援を背に意地を見せた中国の反撃に遭い、序盤に7連続失点。このセットを20-25で落とすと、徐々に流れは中国へと傾き始めた。

迎えた第4セット、一進一退の攻防が続き、客席からは日本に向けて中国ファンのブーイングが飛ぶ異様なムードとなった。コートの中の選手たちはどう考えていたのか。日本バレーボール協会が公式Xで公開したインタビューで、この疑問に答えたのが山本だ。

「まずは勝てたことに意味があるので良かった」とした山本は、会場を大きな声が包む中でのプレーを「あまり気にしない性格というか楽しみながらプレーできるんで」と意に介さずと言った様子。「非常に大きな声援ありましたけど、背中を押されると思ってプレーしていました」と、自身への声援だと思って乗り切ったようだ。



（THE ANSWER編集部）