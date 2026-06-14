乃木坂46、新センター＆新キャプテンで巡る『真夏の全国ツアー』開幕！「たくさん記憶に残るライブに」 ライブフォトも到着
アイドルグループ・乃木坂46が13日、福井・サンドーム福井にて『真夏の全国ツアー2026』ツアー初日を迎えた。
【ライブ写真】アツい！全ツで新曲も初披露した乃木坂46
7月22日に発売となる42ndシングル「是非に及ばず」で初センターを務める一ノ瀬美空が「乃木坂46と過ごす夏を選んでくれて、ありがとう！」と感謝を述べると、キャプテンとして初の全国ツアーとなる菅原咲月は「18公演を回るツアーになりますが、今日という日は1回しかないから、たくさん記憶に残るライブになったら」と意気込みを語った。
真夏の全国ツアー2026は6月から8月にかけてグループ史上過去最大規模となる全国8都市18公演を駆け巡り、ファイナルとなる東京公演は“聖地”明治神宮野球場で、8月20日〜23日の計4日間にわたり実施となる。
「是非に及ばず」は13日より各ストリーミング＆ダウンロードサイトにて先行配信がスタート。暑い夏をさらに暑くするハードなロック調の楽曲となっている。
【ライブ写真】アツい！全ツで新曲も初披露した乃木坂46
7月22日に発売となる42ndシングル「是非に及ばず」で初センターを務める一ノ瀬美空が「乃木坂46と過ごす夏を選んでくれて、ありがとう！」と感謝を述べると、キャプテンとして初の全国ツアーとなる菅原咲月は「18公演を回るツアーになりますが、今日という日は1回しかないから、たくさん記憶に残るライブになったら」と意気込みを語った。
真夏の全国ツアー2026は6月から8月にかけてグループ史上過去最大規模となる全国8都市18公演を駆け巡り、ファイナルとなる東京公演は“聖地”明治神宮野球場で、8月20日〜23日の計4日間にわたり実施となる。
「是非に及ばず」は13日より各ストリーミング＆ダウンロードサイトにて先行配信がスタート。暑い夏をさらに暑くするハードなロック調の楽曲となっている。