乃木坂46金川紗耶、透明感のある“乙女チックなランジェリー姿”を公開 初写真集の先行カット第7弾
乃木坂46の金川紗耶が、6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』の先行カット第7弾を公開した。今回解禁されたのは、パステルカラーのランジェリーをまとったキュートな1枚だ。
【写真】金川紗耶、美ヒップあらわなバックショット
公開されたカットでは、フルーツを手に窓の外を見つめる金川の横顔が印象的。ピンク色の空間に映えるパステルグリーンのランジェリーが、柔らかく乙女チックな雰囲気を演出している。
金川は今回の写真について「女の子にもかわいいと思ってもらえる世界観の写真です！」とコメント。かわいらしさと透明感、そして大人らしい美しさが共存した仕上がりとなっている。
写真集『好きのグラデーション』は、金川にとって初の写真集。これまでにさまざまな先行カットが公開されており、そのたびに異なる表情や魅力を見せている。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。20年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルに抜てきされ、22年には北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が大きな話題を集めた。
なお、楽天ブックス、セブンネット、Sony Music Shopでは、それぞれ異なるカバーを採用した限定版も発売される。
【写真】金川紗耶、美ヒップあらわなバックショット
公開されたカットでは、フルーツを手に窓の外を見つめる金川の横顔が印象的。ピンク色の空間に映えるパステルグリーンのランジェリーが、柔らかく乙女チックな雰囲気を演出している。
金川は今回の写真について「女の子にもかわいいと思ってもらえる世界観の写真です！」とコメント。かわいらしさと透明感、そして大人らしい美しさが共存した仕上がりとなっている。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。20年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルに抜てきされ、22年には北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が大きな話題を集めた。
なお、楽天ブックス、セブンネット、Sony Music Shopでは、それぞれ異なるカバーを採用した限定版も発売される。