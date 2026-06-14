きょう6月14日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、宝塚歌劇団のレジェンド・大地真央が登場！初舞台から52年を数え、退団後も表舞台に立ち続ける“キセキの70歳”の生き方や、自らが追い求め続ける“コメディエンヌ”としての姿勢にが明らかに。さらに家族や友人へのインタビューから、ギャップに溢れる魅力的な私生活の様子を紐解いていく。

◆12歳下の夫が語る“天然を超えた”謎多き姿

番組では普段の大地の様子に迫るべく、結婚19年目を迎えた12歳下の夫・森田恭通氏がインタビュー出演。「天然を超えたところがある」と語り、プライベートで大地が見せる行動に言及する。一方で大地の明るい様子にも触れ、生活に笑いを求める姿勢を明かすほか、植木等さんに憧れていたという幼少期のエピソードも披露。そして笑顔に満ちた私生活の様子を、おしゃれすぎる自宅の映像とともに紹介する。

◆“宝塚同窓会”で明らかになる大地のコメディエンヌぶり

初舞台から半世紀以上が経過した今なお、宝塚音楽学校の仲間たちとの交流が続いているという大地。なかでも、毎年旅行に行くほかグループLINEで毎日のようにやり取りをしているという元タカラジェンヌの3人がインタビューに答え、普段のやり取りにもあふれる大地のコメディエンヌぶりを明かす。友人たちが実はダジャレ好きだというメッセージを紹介すると、スタジオの大地は“新作”を発表。「計算じゃない、性分」だという明るい日常に、大地の魅力的なギャップが垣間見える。

◆マイブームはシール交換!?

大地は今ハマっているものとして“シール帳”をスタジオで披露。ドラマで共演した佐野勇斗がきっかけとなり、今ではシール帳が閉じられなくなるほどシール集めに熱中。さらにシール交換も活発で、その相手は長濱ねるや松嶋菜々子ら有名人ばかりで…。

◆大地に憧れる後輩・真矢ミキが忘れられない舞台

大地の8年後輩でファン歴45年以上の真矢ミキが、大地への愛を熱弁。大地の公演に通い続ける中で忘れられないという舞台の思い出や、普段のメールのやり取りから「ギャップ萌え」だというお茶目な様子を明らかにする。家族や友人、後輩から、その“コメディエンヌ”たる姿を語られた大地は、番組の最後に役者として意識している姿勢について触れ「やっぱり人生って泣いたり笑ったり。それが一番幸せかな」と、自身の生き様を振り返る。