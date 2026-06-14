世帯年収1100万円「妻の給与は全額貯金、手取り月給45万円でやりくり」40代男性のリアルな家計管理

世帯年収が1000万円を超えていても、家族構成によって生活レベルは大きく変わる。

投稿を寄せた愛知県の40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／世帯年収1100万円）は、中学生から年中まで4人の子どもを育てる多子世帯だ。「裕福な感じはしませんが、お金に非常に困る経験はないです。」と現在の生活について語る。

自身の年収1000万円、妻の年収110万円という家庭における、リアルなお金の使い方を詳細に明かしてくれた。（文：篠原みつき）

「冬のボーナスは年始めや年度始めの出費でほぼ消える」

住まいは「新築建て売り 庭付き5LDK」の持ち家。「妻の給与は学費などに備えて全貯金」しており、基本的には男性の手取り月給45万円でやりくりしている。

手取り45万円の内訳は、住宅ローンが10万円、食費や生活消耗品が月11万円、積立保険が5万円。残りの20万〜26万円をその他固定費や外食、小遣いなどに充てているという。

家族での外出も堅実だ。「子供が多く、ファミレスでの外食でも１万近くするので、月１、2回程度」に留めている。旅行については宿泊費が高くつくため、キャンプ場のコテージを活用するなどして工夫を怠らない。

ボーナスは夏冬それぞれ手取りで90万〜100万円ほど。「冬のボーナスは年始めや年度始めの出費でほぼ消える」とし、年払いの塾代や通信教育費（50万〜70万円）、車の税金と固定資産税（20万円）に充てているそう。

夏のボーナスは、毎月の家計の補填や大型出費に回しており、直近では18年ぶりの冷蔵庫買い替え（30万円）や、サンルーム建設（60万円）、外壁塗り替え（150万円）などが発生した。

また、冬場の光熱費はピーク時に月7万円かかったこともあったが、今年から灯油ファンヒーターと電気毛布を導入し、満足度を落とさずにコストカットできたという。

子どもの教育費「ピーク期でも年100万が限度」

4人の子どもを育てる中で、最も負担が大きいのが教育費だ。男性は「子供の教育費が一番悩みの種、ピーク期でも年100万が限度なので、基本は早期に学力向上を計る計画」と明かす。

「塾は参加科目を受験校専用クラスのみ等に絞り、基礎学力は通信教育。試行錯誤の結果Z会で統一。ただし中学受験までは親が勉強管理必須」と、親が伴走することで費用を抑えている。長女はこの方針のもと中高一貫の公立校に合格し、入学後は自学自習で成績を維持しているという。

男性には、大学の進学費用についても明確な方針がある。

「大学費用は、子供3人以上扶養に対し補助があるので学費はそれがベース。後の費用は子供達には奨学金をとるようにすでに通達している」

男性自身がフルで奨学金を利用した経験があり、18歳以降の金銭的な援助において兄弟間に差をつけたくないという理由からだそう。

老後資金については、確定拠出年金の運用益がすでに850万円出ており、最終的に3000万円ほどの利益が見込めそうなため安心しているという。多子世帯の膨大な出費を前に、利用できる制度を活用しながら計画的にお金を割り振る、ひとつの合理的な家計のあり方である。

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