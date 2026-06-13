新潟市で開催「JCI ASPAC」市内では各地でイベント【新潟】
アジア太平洋地域の青年会議所メンバーが集う国際会議「JCI ASPAC」。
開催地となっている新潟市では、様々なイベントが開かれています。
七夕風鈴まつりで賑わう白山神社。
会議の開催に合わせ、特別なオレンジ色の風鈴やASPACの提灯が飾られています。
新潟市中心部の「にいがた2ｋｍ」エリアでは、13日と14日を、「NIIGATA ULTRA SPARK」＝「ウルスパ」と称し一斉にイベントを開催しています。
万代シテイパークでは、にいがた総おどりをモチーフにした「ウルスパ総踊り」が開催され市民らが踊りを披露しています。
■参加者
「市民の私たちも一緒に新潟を盛り上げていきたい」
このほか各地で音楽イベントなども開催されています。
開催地となっている新潟市では、様々なイベントが開かれています。
七夕風鈴まつりで賑わう白山神社。
会議の開催に合わせ、特別なオレンジ色の風鈴やASPACの提灯が飾られています。
新潟市中心部の「にいがた2ｋｍ」エリアでは、13日と14日を、「NIIGATA ULTRA SPARK」＝「ウルスパ」と称し一斉にイベントを開催しています。
万代シテイパークでは、にいがた総おどりをモチーフにした「ウルスパ総踊り」が開催され市民らが踊りを披露しています。
■参加者
「市民の私たちも一緒に新潟を盛り上げていきたい」
このほか各地で音楽イベントなども開催されています。