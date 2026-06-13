アジア太平洋地域の青年会議所メンバーが集う国際会議「JCI ASPAC」。

開催地となっている新潟市では、様々なイベントが開かれています。



七夕風鈴まつりで賑わう白山神社。

会議の開催に合わせ、特別なオレンジ色の風鈴やASPACの提灯が飾られています。



新潟市中心部の「にいがた2ｋｍ」エリアでは、13日と14日を、「NIIGATA ULTRA SPARK」＝「ウルスパ」と称し一斉にイベントを開催しています。



万代シテイパークでは、にいがた総おどりをモチーフにした「ウルスパ総踊り」が開催され市民らが踊りを披露しています。



■参加者

「市民の私たちも一緒に新潟を盛り上げていきたい」



このほか各地で音楽イベントなども開催されています。