日向坂46、グループ7周年記念ライブ『7回目のひな誕祭』が映像作品化！メンバーによる楽器演奏も

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日向坂46がライブBlu-ray＆DVD『7周年記念MEMORIAL LIVE「7回目のひな誕祭 ～Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA～」in 横浜スタジアム』を8月5日にリリースする。日向坂46公式Instagramでのインスタライブ内で発表された

■完全生産限定盤には、特典映像「Behind the scenes of 7回目のひな誕祭」が収録

『7回目のひな誕祭』は、4月4・5日に神奈川・横浜スタジアムで開催されたグループ結成7周年ライブで、2日間で計約7万人を動員。『ひな誕祭』としては初めてサブタイトルが付けられたこの公演では、初めて生バンドを導入。メンバーによる楽器演奏も見どころとなった。

映像作品の本編には、17thシングル「Kind of love」表題曲の選抜発表と初パフォーマンスも行ったDAY2の模様を完全収録。

完全生産限定盤に付属される特典映像には、DAY1の日替わり楽曲や大雨のなか熱狂を呼んだ楽曲を含むボーナストラックとライブに向けての様子やリハーサルの模様、当日の裏側などを追った特典映像「Behind the scenes of 7回目のひな誕祭」が収録される。

なお、完全生産限定盤は数量限定のBOX仕様となり、ポストカードやフレークステッカーも封入される。

※メイン写真は完全生産限定盤Blu-rayのジャケット写真

■リリース情報

2026.08.05 ON SALE

Blu-ray＆DVD『7周年記念MEMORIAL LIVE「7回目のひな誕祭 ～Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA～」in 横浜スタジアム』

■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com