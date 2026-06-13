日本代表デビュー以来、まだ無失点の早川。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

写真拡大

　北中米ワールドカップに挑む日本代表において、心強い存在なのが冨安健洋だ。

　膝の怪我に苦しみ、２年間も代表から遠ざかっていたなか、メンバー入りを果たしたDFは、コンディションが懸念されたが、公開された練習を見る限り、仕上がりは順調そうだ。

　その27歳のCBと始めて代表活動をするGK早川友基は、後方から見て、どんな印象を持っているのか。12日の練習後の取材で尋ねると、こう答えてくれた。
 
「ボールの持ち方が上手いし、いくつか選択肢を持ってるんで、相手の矢印を折るのが上手い。ポジションを取るのも早いんで、すごくやりやすい選手だなと思います」

　特にビルドアップの時などに違いを感じているようだ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”