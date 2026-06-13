「ボールの持ち方が上手い」２年ぶり復帰の冨安健洋は何が凄い？ “初共闘”の日本代表守護神が感嘆「すごくやりやすい」【W杯】
北中米ワールドカップに挑む日本代表において、心強い存在なのが冨安健洋だ。
膝の怪我に苦しみ、２年間も代表から遠ざかっていたなか、メンバー入りを果たしたDFは、コンディションが懸念されたが、公開された練習を見る限り、仕上がりは順調そうだ。
その27歳のCBと始めて代表活動をするGK早川友基は、後方から見て、どんな印象を持っているのか。12日の練習後の取材で尋ねると、こう答えてくれた。
「ボールの持ち方が上手いし、いくつか選択肢を持ってるんで、相手の矢印を折るのが上手い。ポジションを取るのも早いんで、すごくやりやすい選手だなと思います」
特にビルドアップの時などに違いを感じているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
膝の怪我に苦しみ、２年間も代表から遠ざかっていたなか、メンバー入りを果たしたDFは、コンディションが懸念されたが、公開された練習を見る限り、仕上がりは順調そうだ。
その27歳のCBと始めて代表活動をするGK早川友基は、後方から見て、どんな印象を持っているのか。12日の練習後の取材で尋ねると、こう答えてくれた。
「ボールの持ち方が上手いし、いくつか選択肢を持ってるんで、相手の矢印を折るのが上手い。ポジションを取るのも早いんで、すごくやりやすい選手だなと思います」
特にビルドアップの時などに違いを感じているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”