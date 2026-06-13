『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第18話「大切な人」、欲望渦巻く婚活パーティーに潜入捜査
長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第18話「大切な人」が、あす6月14日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】遠い昔の刹那の想い人とは？ 第18話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、宇宙で1人だけ《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課にいる。その真の目的は次元を超えてエモルギー犯罪を捜査すること。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜、ギャバン・ライヤ／風波駆無を安井謙太郎が演じる。
■第18話「大切な人」あらすじ
刹那（赤羽流河）と琉唯（入山杏奈）は、多元地球Λ8018の奇天烈な婚活パーティーで潜入捜査をすることに。怜慈（長田）も次元を超えて駆け付け、仮装した3人は怪しい参加者たちと接触していく。そこへ仮面をつけた謎の女王が現れ、パーティー会場は“欲望渦巻く愛の修羅場”となり…!?
そんななか、大切なものを守るために戦う刹那の“時を超える想い”が明かされる。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】遠い昔の刹那の想い人とは？ 第18話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜、ギャバン・ライヤ／風波駆無を安井謙太郎が演じる。
■第18話「大切な人」あらすじ
刹那（赤羽流河）と琉唯（入山杏奈）は、多元地球Λ8018の奇天烈な婚活パーティーで潜入捜査をすることに。怜慈（長田）も次元を超えて駆け付け、仮装した3人は怪しい参加者たちと接触していく。そこへ仮面をつけた謎の女王が現れ、パーティー会場は“欲望渦巻く愛の修羅場”となり…!?
そんななか、大切なものを守るために戦う刹那の“時を超える想い”が明かされる。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。