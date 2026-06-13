定年後は「週3日だけ」働いて、足りない生活費を補いたいと考えています。年金を受け取りながら働くなら、どんな仕事が向いているのでしょうか？

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定年後は、毎日働くのではなく「週3日くらい働いて生活費を補いたい」と考える人も多いでしょう。年金だけでは少し不安があっても、フルタイム勤務に戻るのは体力的に負担が大きいと感じるかもしれません。   年金を受け取りながら働くこと自体は可能です。ただし、働き方や収入によっては、厚生年金の一部が調整される場合があります。本記事では、定年後に週3日だけ働きたい人に向けて、年金との関係や向いている仕事、無理なく続けるための考え方を解説します。

年金を受け取りながら週3日働ける？

年金を受け取りながら働けます。定年後にパートやアルバイト、再雇用などで働き、年金に加えて給与収入を得ている人は少なくありません。
ただし、厚生年金に加入して働く場合は「在職老齢年金」という仕組みに注意が必要です。これは、給与や賞与を基に計算される「総報酬月額相当額」と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部が支給停止になる制度です。2024年度の基準は月50万円でしたが、2026年4月からは月65万円に引き上げられます。
とはいえ、週3日勤務で生活費の不足分を補う程度であれば、この基準を大きく超えるケースは多くないでしょう。例えば、時給1200円で1日5時間、週3日働くと、月収はおおよそ7万円台です。年金額にもよりますが、一般的な短時間勤務なら、年金が大きく減る心配は比較的小さいと考えられます。
ただし、賞与がある再雇用や高収入の専門職で働く場合は別です。勤務先に社会保険の加入条件や見込み収入を確認し、年金事務所などで相談しておくと安心です。

定年後の週3日勤務に向いている仕事

週3日だけ働くなら、体力への負担が大きすぎず、勤務日を調整しやすい仕事が向いています。代表的なのは、マンション管理員や施設管理の仕事です。受付、巡回、簡単な清掃、業者対応などが中心で、これまでの社会人経験を生かしやすい仕事です。人と落ち着いて接することが得意な人に向いています。
スーパーやドラッグストアの品出し、レジ補助も選択肢になります。シフト制の職場が多く、週3日勤務の求人も探しやすいでしょう。ただし、立ち仕事が中心になるため、足腰に不安がある人は勤務時間を短めにするのがおすすめです。
運転が好きな人なら、送迎ドライバーも候補です。病院、介護施設、学童、幼稚園などで短時間勤務の求人があります。朝と夕方だけ働く形もあり、日中の時間を自由に使いやすい点が魅力です。ただし、安全運転が求められるため、体調管理や視力の確認は欠かせません。
事務経験がある人は、経理補助や一般事務のパートも向いています。体力的な負担は比較的少なく、パソコン操作に慣れている人なら働きやすいでしょう。

仕事選びでは収入より「続けやすさ」を重視する

定年後の仕事選びでは、時給の高さだけで決めないことが大切です。例えば、時給が高くても通勤に片道1時間かかる職場では、働く前から疲れてしまいます。重い荷物を運ぶ仕事や、長時間立ちっぱなしの仕事も、最初はよくても長く続けるのが難しいかもしれません。
週3日勤務を選ぶ人の中には、生活費を補いながら無理なく働き続けたいと考える人もいます。そのため、自宅から近い、勤務時間が短い、急な体調不良に理解がある、といった条件も重視しましょう。
また、働くことで得られるのは収入だけではありません。人と話す機会が増え、生活リズムが整い、社会とのつながりを持ち続けられます。厚生労働省も、高年齢者の雇用状況を把握し、生涯現役社会の実現に向けた取り組みを進めています。
無理なく続けられる仕事を選べば、収入面だけでなく、健康や生きがいの面でもプラスになりやすいでしょう。

年金生活の不足分は無理のない働き方で補おう

定年後に年金を受け取りながら週3日働くことは、現実的な選択肢です。生活費の不足分を補いながら、自分の時間も確保しやすい働き方といえます。
向いている仕事としては、マンション管理員、施設管理、店舗スタッフ、送迎ドライバー、事務補助などがあります。大切なのは、収入の高さだけでなく、体力や生活リズムに合っているかを確認することです。
働く前には、月にいくら不足しているのか、どのくらい働けば補えるのかを簡単に計算してみましょう。必要以上に働きすぎないことで、年金生活の安心感と自分らしい時間の両方を守りやすくなります。
定年後の仕事は、生活費を補うためだけのものではありません。無理のない仕事を選べば、収入、健康、人とのつながりを得ながら、前向きなセカンドライフを送りやすくなるでしょう。
 

出典

厚生労働省 在職老齢年金制度の見直しについて
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー