日経225先物：12日19時＝850円高、6万6970円
12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比850円高の6万6970円と急騰。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては949.96円高。出来高は4606枚となっている。
TOPIX先物期近は3925ポイントと前日比42.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は43.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66970 +850 4606
日経225mini 66955 +835 62251
TOPIX先物 3925 +42.5 4093
JPX日経400先物 35515 +325 114
グロース指数先物 707 +5 126
東証REIT指数先物 1777 -2 6
株探ニュース
TOPIX先物期近は3925ポイントと前日比42.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は43.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66970 +850 4606
日経225mini 66955 +835 62251
TOPIX先物 3925 +42.5 4093
JPX日経400先物 35515 +325 114
グロース指数先物 707 +5 126
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