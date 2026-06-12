　12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比850円高の6万6970円と急騰。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては949.96円高。出来高は4606枚となっている。

　TOPIX先物期近は3925ポイントと前日比42.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は43.04ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66970　　　　　+850　　　　4606
日経225mini 　　　　　　 66955　　　　　+835　　　 62251
TOPIX先物 　　　　　　　　3925　　　　 +42.5　　　　4093
JPX日経400先物　　　　　 35515　　　　　+325　　　　 114
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　　+5　　　　 126
東証REIT指数先物　　　　　1777　　　　　　-2　　　　　 6

株探ニュース