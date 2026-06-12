アジア株 全面高、香港株は大幅反発 アジア株 全面高、香港株は大幅反発

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東京時間17:38現在

香港ハンセン指数 24718.10（+468.81 +1.93%）

中国上海総合指数 4031.51（+44.50 +1.12%）

台湾加権指数 44169.04（+1019.58 +2.36%）

韓国総合株価指数 8123.62（+359.67 +4.63%）

豪ＡＳＸ２００指数 8804.04（+170.79 +1.98%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75045.06（+1212.51 +1.64%）



１２日のアジア株は全面高。米国とイランの戦闘終結へ向けた交渉進展への期待感を背景にアジア株は全面高となった。香港株は大幅反発。幅広い業種が上昇した。台湾株は２．３％超の大幅反発。前日のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が７．９％高と大きく上昇したことで、半導体関連株を中心に買いが広がった。



上海総合指数は反発。銀行大手の中国農業銀行、保険大手の中国人寿保険、酒造会社の貴州茅臺酒、化学品メーカーの万華化学集団、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）が買われた。



香港ハンセン指数は大幅反発。宝飾品小売りの周大福珠宝集団（チョウ・タイ・フック・ジュエリー・グループ）、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車、医薬品メーカーの中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）、バイオテクノロジー企業の信達生物製薬が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は大幅反発。産金会社のノーザンスター・リソーシズ、探鉱採掘サービス会社のフォーテスキュー、旅行代理店のフライト・センター・トラベル・グループ、ピザチェーン運営のドミノ・ピザ・エンタープライゼス、銀行大手のウエストパック銀行、空港運営会社のオークランド国際空港が買われた。

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