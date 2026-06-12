雨で濡れた靴下を、会社や学校などの外出先で乾かす方法を検証しました。タオルで水分を移す方法、熱湯を入れたペットボトルで乾かす方法、乾燥機の使用を比較。その結果、タオルは乾燥時間の短縮に有効で、ペットボトルは短時間で高い乾燥効果が得られることが分かりました。

乾いたタオルに包んで脱水する方法

乾いたタオルの上に靴下を置いて包み、上から押したり軽く絞ったりすることで、水分をタオルに移していきます。シンプルな方法ですが、手軽に水分量を減らすことができます。





脱水したものと何もしていないものをそれぞれ自然乾燥させ、乾くまでの時間を比較しました。実験は気温およそ24℃、相対湿度およそ65％の、風通しはそれほど良くない室内で行いました。

結果は、何もしていない場合は長時間たっても湿り気が残ったのに対し、タオルで脱水したものはおよそ6時間30分で不快感なく履ける程度まで乾きました。事前に水分を取り除くだけで、乾燥時間に大きな差が生まれることが分かります。乾燥そのものには時間がかかるものの、会社や学校でも実践しやすそうです。

熱湯を入れたペットボトルで乾かす方法

空のペットボトルに熱湯を注ぎ、その上から靴下をかぶせることで、内部の熱を利用して水分の蒸発を促すことができます。



上から靴下をかぶせて30分間置いたところ、ペットボトルに接している部分はほぼ乾いている状態となりました。一方で、直接触れていない部分には湿り気が残っていたため、向きを変えてさらに30分間乾かしました。

その結果、合計1時間で全体が乾いた状態となりました。特にペットボトルに触れている部分は早い段階で乾燥が進んでおり、熱の効果によって短時間で効率よく水分が抜けることが確認できます。タオルでの脱水と比べても乾燥までの時間は大幅に短く、短時間で靴下を乾かしたい場合に有効な方法といえるでしょう。

乾燥機を使う方法

布団乾燥機を使用し、専用アダプタを装着して靴下に温風を送り込む方法で乾かしました。温風で靴下が動かないよう、ペットボトルをストッパーとして使用しました。



使用した機種・使い方では、およそ17分で乾燥が完了しました。温風によって短時間でしっかり乾かすことができ、今回試した中では最も速い結果となりました。もっとも、乾燥機は会社や学校で手軽に使えるとは限らず、持ち運びの手間もかかります。実用性という点ではやや現実的ではない方法といえます。



今回の検証では、タオルによる脱水で乾燥時間を短縮できること、また熱湯を入れたペットボトルを使い短時間で乾かせることが分かりました。



とはいえ、最も確実で手軽な対策は替えの靴下を用意しておくことです。濡れてしまった場合に備えて、あらかじめ準備しておくのが現実的な方法といえるでしょう。