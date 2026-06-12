宇多田ヒカル×タワーレコード「タワラブ！」キャンペーン実施決定！DJイベントも開催

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甲本ヒロトをゲストに迎えた、宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」7インチアナログレコード盤の発売（6月24日リリース）を記念して、全国のタワーレコードで「タワラブ！」キャンペーンの開催が決定。7月にはタワーレコード渋谷店でDJイベントも開催される。

■リリース記念DJイベントは7月1日に開催

このたび、タワーレコード全店で強力プッシュする企画「タワラブ！」のフィーチャーアーティストとして、宇多田ヒカルの「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」7インチアナログレコード盤の発売を記念したコラボ展開が、6月23日から全国のタワーレコードにて開催。

「タワラブ！」のB1ポスターの掲出や、そのポスターの抽選プレゼント、TOWER PLUS＋ 宇多田ヒカル×甲本ヒロト 特別号の配布が実施される。

これに加え、6月24日発売のUtada『エキソドス』『ディス・イズ・ザ・ワン』のリマスター再発盤含む、宇多田ヒカルのキャンペーン商品を対象に、宇多田ヒカル「タワラブ！スマホサイズステッカー」がもらえるキャンペーンも開催。こちらも要チェックだ。

さらには、7月1日にタワーレコード渋谷店6F TOWER VINYL SHIBUYA 特設スペースにて、リリース記念DJイベントも開催が決定。直近のアナログレコード盤リリースのたびに開催され、リアル＆オンラインで盛り上がりを見せる本企画。今回は、DJ KENTAとDJ KEKKEがこの日限りのパフォーマンス。詳細は宇多田ヒカルのオフィシャルサイトおよび、タワーレコードのオフィシャルサイトで確認しよう。

メイン写真：「タワラブ！」コラボポスター

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL EP『パッパパラダイス』

＜収録曲＞

パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト

パッパパラダイス

パッパパラダイス (Instrumental)

2026.06.24 ON SALE

ANALOG「パッパパラダイス」

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

■関連リンク

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/