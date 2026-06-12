【きょうから】「くら寿司」人気の中トロが3日間“一貫110円” 「サーモンと肉」フェアも【商品一覧＆価格】
回転寿司チェーン「くら寿司」では、人気商品である「熟成中とろ(一貫)」を3日間限定で特別価格の110円で販売するほか、「アトランティック 生サーモン（一貫）」や「北海道 サーモン」、「国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫）」などを販売する「サーモンと肉」フェアを、きょう12日より期間限定で開催する。
【画像】「サーモンと肉」フェアも開催！商品一覧
人気商品である「熟成中とろ(一貫)」を、3日間限定で全店110円という特別価格で提供。マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選し、熟成させることで、旨みを最大限に引き出した。上質な脂の甘みとマグロの濃厚な味わいが、理想的なバランスで口の中に広がる。
また、同日より、サーモンや国産牛など、厳選した贅沢な食材を使用した「サーモンと肉」フェアを開催。回転寿司で人気のサーモン商品の中でも、今回登場する「アトランティック 生サーモン（一貫）」は、脂乗りが良く、色鮮やかなサーモンのみを厳選。一度も冷凍せずに空輸しており、生ならではの柔らかくとろっとした食感と、脂の甘みを堪能できる。
そして、「北海道 サーモン」は、海水温が低い環境を活かし、海上での養殖期間を延ばすことで大型に育てることが可能で、旨みが強く、ほどよい脂乗りととろけるような食感が特徴。さらに、フレンチの王道“ロッシーニ”を寿司で表現した「国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫）」は、赤身と脂のバランスが良いもも肉を使用し、低温でじっくり火入れした国産牛のにぎりの上に、口どけなめらかで濃厚な味わいのフォアグラ風パテを乗せ、醤油を加えた香り高いトリュフソースをかけた。一貫がもたらす圧倒的な贅沢感を心ゆくまで味わえる。
■ラインアップ
熟成中とろ(一貫)110円
販売期間：6月12日（金）〜6月14日（日）
※全店同一価格での販売
※予定数量に達し次第、販売終了
【サーモンと肉フェア】
※店舗により価格は異なります。
※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了
アトランティック 生サーモン（一貫）160円
販売期間：6月12日（金）〜6月21日（日）
北海道 サーモン270円
販売期間：6月12日（金）〜6月21日（日）
国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫）380円
販売期間：販売中〜6月21日（日）
※お持ち帰り不可
台湾ルーローハン180円
販売期間：6月12日（金）〜6月21日（日）
※お持ち帰り不可
燻製合鴨ロース115円
販売期間：6月12日（金）〜6月21日（日）
【画像】「サーモンと肉」フェアも開催！商品一覧
人気商品である「熟成中とろ(一貫)」を、3日間限定で全店110円という特別価格で提供。マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選し、熟成させることで、旨みを最大限に引き出した。上質な脂の甘みとマグロの濃厚な味わいが、理想的なバランスで口の中に広がる。
そして、「北海道 サーモン」は、海水温が低い環境を活かし、海上での養殖期間を延ばすことで大型に育てることが可能で、旨みが強く、ほどよい脂乗りととろけるような食感が特徴。さらに、フレンチの王道“ロッシーニ”を寿司で表現した「国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫）」は、赤身と脂のバランスが良いもも肉を使用し、低温でじっくり火入れした国産牛のにぎりの上に、口どけなめらかで濃厚な味わいのフォアグラ風パテを乗せ、醤油を加えた香り高いトリュフソースをかけた。一貫がもたらす圧倒的な贅沢感を心ゆくまで味わえる。
■ラインアップ
熟成中とろ(一貫)110円
販売期間：6月12日（金）〜6月14日（日）
※全店同一価格での販売
※予定数量に達し次第、販売終了
【サーモンと肉フェア】
※店舗により価格は異なります。
※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了
アトランティック 生サーモン（一貫）160円
販売期間：6月12日（金）〜6月21日（日）
北海道 サーモン270円
販売期間：6月12日（金）〜6月21日（日）
国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫）380円
販売期間：販売中〜6月21日（日）
※お持ち帰り不可
台湾ルーローハン180円
販売期間：6月12日（金）〜6月21日（日）
※お持ち帰り不可
燻製合鴨ロース115円
販売期間：6月12日（金）〜6月21日（日）