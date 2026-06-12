原因は自分にある。の小泉光咲と四坂亮翔がW主演を務める連続ドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』が、8月10日より読売テレビのドラマDiVE枠で放送されることが決定した。

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『みなと商事コインランドリー』（テレビ東京系）の椿ゆずが原作、ほわこが作画を手がけた同名コミックを実写化する本作は、陽キャ集団にいる芹沢とぼっち男子・鈴木のノンストップ青春ラブコメディ。脚本は『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（ABCテレビ）の山下すばる、監督は『25時、赤坂で』（テレ東系）などの川崎僚らが担当する。

個人として連続ドラマ初主演を果たす小泉が演じるのは、ぼっち男子の鈴木創。鈴木はBL好きで、教室の隅でひとり静かに過ごしている。過去のトラウマから周囲と距離を置いているが、学校一の陽キャイケメン・芹沢をモデルにした妄想BL小説が本人にバレてしまう。バカにされると思いきや猛烈に迫られ困惑しつつも、これまでにない感情の揺れを経験していく。

小泉は、出演にあたり「気持ちの変化なども含めて上手く表現できるように頑張りたいと思います。何より芹沢遥人との掛け合いを楽しみにしていただけたら嬉しいです」と意気込みを語った。

連続ドラマ初主演となる四坂が演じるのは、陽キャ集団にいる芹沢遥人。鈴木と同じクラスにいる、明るくて顔も性格も良いイケメンで、誰とでも自然に打ち解けるコミュニケーション能力の高さを持つクラスの中心的存在。ある出来事をきっかけに鈴木に興味を持ち、以降は距離を一気に縮めていく。普段の余裕ある態度とは違い、鈴木の前では感情が大きく揺れ動き、不器用な一面が垣間見え、様子がおかしくなってしまう。

四坂は演じる芹沢について、「僕自身とは真反対な性格の役なので、最初はどうなるんだろうと思っていましたが、これから撮影が始まり芹沢を演じていく中で、自分でも知らなかった新しい一面が見られるんじゃないかなとすごくワクワクしています」と明かしている。

コメント小泉光咲（原因は自分にある。）（鈴木創役）鈴木創役を演じさせて頂きます、小泉光咲です。原作を読ませて頂き、一人一人のキャラクター性が魅力的で、友情や恋愛などの動き出すストーリーにとても青春が詰まっている作品だなと思いました。特に僕が演じる鈴木創は鈍感で初々しく、とにかく可愛いキャラクターだなと感じました。彼の気持ちの変化なども含めて上手く表現できるように頑張りたいと思います。何より芹沢遥人との掛け合いを楽しみにしていただけたら嬉しいです。

四坂亮翔（芹沢遥人役）今回初めて原作を読んだ時に、登場人物たちの関係性や感情の揺れ動きにこんなにもドキドキするんだ！ とすごく驚きました。僕が演じる芹沢遥人は、とにかく明るくて、いつも笑顔で、人気者で、わがままな学校一の陽キャです。僕自身とは真反対な性格の役なので、最初はどうなるんだろうと思っていましたが、これから撮影が始まり芹沢を演じていく中で、自分でも知らなかった新しい一面が見られるんじゃないかなとすごくワクワクしています。その反面、原作がある作品だからこそ、原作ファンの皆さんが持っている芹沢のイメージも大切にしながら演じていかなければいけないので、緊張もしています。その緊張感も含めてしっかり楽しみながら、気を引き締めて撮影に臨みたいと思っています！

椿ゆず（原作）

実写ドラマ化、本当にありがとうございます！本作をたくさん読んでくださったみなさまのおかげです！またイラストを描いてくださったほわこ先生、担当さん、キャストの方々をはじめ、ドラマ制作陣のみなさま、すべての関係者のみなさまに改めて御礼申し上げます。『せりすず』や陽キャ友人たちの日常を実写ドラマで見られるのが、今からとても楽しみです！小説を読んでくださった方も、はじめましての方も、ぜひお楽しみに！（文＝リアルサウンド編集部）