7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。総合司会の櫻井翔が、幕張メッセから9時間半にわたって生放送でお届け。

本日、「THE MUSIC DAY 2026」のポスタービジュアルを解禁！

このポスタービジュアルでは、青い海と空を背景に、旅の途中を思わせる世界観を表現。“音楽の物語”という今年の「THE MUSIC DAY」のテーマのもと、これから始まるさまざまな物語への期待を感じさせるビジュアルとなっている。

14回目の放送となる「THE MUSIC DAY」。世代やジャンルを超えた60組を超える豪華アーティストが集結し、それぞれの“音楽の物語”を届ける。この夏、音楽がつなぐ特別な一日が始まる。

＜番組概要＞

■出演者

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS

X：@musicday_ntv

Instagram：@musicday_official

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