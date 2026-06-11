¡Ú·§ËÜÃÏ¿Ì10Ç¯¡Ûºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤È·§ËÜÃÏ¿Ì2¤Ä¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷À¤¬º£¡¢Êì¤È¤Ê¤ê»×¤¦¤³¤È
·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤»ä¤Ï ¤³¤ì¤«¤é»ä¤Ï¡×¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡¢ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤È·§ËÜÃÏ¿Ì¡¢2¤Ä¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷À¤Ç¤¹¡£
ÈïºÒ¤·¤¿¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¡¢ÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¡¢¤¤¤Þ¡¢¼é¤ê¤¿¤¤Ì¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤ÇÊë¤é¤¹¡ÊµìÀ«¡ËÔ¤Æ£º»ÏÂ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2¤Ä¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ô¤Æ£º»ÏÂ¤µ¤ó¡Öºå¿ÀÃ¸Ï©¡ÊÂç¿ÌºÒ¡Ë¤Î»þ¤Î·Ð¸³ÃÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤Î»þ¤Ë¤¤¤¯¤é¤«Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿À¸Í¤ÇÄ®¤ÎÉü¶½¤È¤È¤â¤Ë°é¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡¢¿ÌºÒ¤ò¾¯¤·Î¥¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤¿¤¤¤È¡¢·§ËÜ¸©¤Ë¤¢¤ëÅì³¤Âç³ØÇÀ³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡£10Ç¯Á°¤Þ¤Ç°¤ÁÉ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¤½¤Ð¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½Õ¡£
¢£¥¢¥Ñー¥È¤¬ÅÝ²õ¤·¤Æ
Ô¤Æ£¤µ¤ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤¿²¼½É¤Ï1³¬ÉôÊ¬¤¬Êø¤ì¡¢¤æ¤¬¤ó¤À¥É¥¢¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤Æ³«¤±¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°¿Ì¡×¤Î¸å¤Ë¿À¸Í¤Î¿ÆÀÌ¤«¤é¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÌ²¤ë¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤°¼þ¤ê¤ËÌµ»ö¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈïºÒ¤·¤¿³ØÀ¸Â¼
800¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬À¸³è¤·¡¢¡Ö³ØÀ¸Â¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½¸Íî¤Ç¤Ï¡¢Å·°æ¤äÅÝ¤ì¤¿²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±µéÀ¸¤ò´Þ¤à4¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸Â¼¤òÎ¥¤ì¤¿Ô¤Æ£¤µ¤ó¡£
¢¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤»ä¤Ï――¡×
¢£Ô¤Æ£¤µ¤ó¡ÖÀµÄ¾¡¢ÃÏ¿Ì¤Î¸å¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤¦Áý¤ä¤µ¤ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢¿À¸Í¤Ç¡Ö¿ÌºÒ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿Ô¤Æ£¤µ¤ó¤¬¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿ºÒ³²¤Î¶²ÉÝ¤ÈÀäË¾¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸ì¤êÉô³èÆ°
º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬ÈïºÒ¤·¤¿ÂÎ¸³¤È¶µ·±¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£³ØÀ¸Â¼¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤È»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¸ì¤êÉô³èÆ°¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Ô¤Æ£¤µ¤ó¡Ö¿À¸Í¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éü¶½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¡¢20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤½¤¦¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ®¤â¤¤¤Ä¤«¡¢Éü¶½¤Ç¤¤¿¡¢Éü¶½¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢³ØÀ¸¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç¹¥¤¤Êµí¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ì¤Þ¤Þ¤ÎÆü¡¹¡£
Â´¶È¤·¤¿¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬Áý¤¨¤¿¿À¸Í¤Ç¡¢ºÒ³²¤Î¶µ·±¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¾ÃËÉ¤ÎËÉºÒ¹ÖºÂ
ËÉºÒ¤ä¸ººÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤ÀÊ¼¸Ë¸©¶µ¿¦°÷¤ÎÀìÌç¥Áー¥à¡ÖEARTH¡×¡£
¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
EARTH¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆËÉºÒ¶µ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎÂÎ¸³¤äºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ä·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤òÁ°¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ô¤Æ£¤µ¤ó¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼é¤ë¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÀäÂÐ¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡×
µîÇ¯¡¢Ä¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ô¤Æ£¤µ¤ó¡Ö¡Ø»Ò¤É¤â¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò¤É¤â¤¬¤ª¤ëÊ¬¡¢¤½¤Î»Ò¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼é¤ì¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ç¥¿±¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢É×¤È°ì½ï¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ô¤Æ£¤µ¤ó¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¤ªÊ¢¶õ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤º¤Ã¤Èµ¡·ù°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÀ¸³è¤Ë°ìÈÖ¿È¶á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤³¤³¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡×
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¬²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤²È¶ñ¤ÏÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é»ä¤Ï――¡×
¢£Ô¤Æ£¤µ¤ó¡Ö¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤È¤«´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÉºÒ¶µ°é¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢·§ËÜ¤ÎÏÃ¤ò¤É¤³¤«¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Èá¤·¤ß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼é¤ì¤ëÌ¿¤¬¤¢¤ë¡£
Êì¤È¤·¤Æ¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¡£¿ÌºÒ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡£