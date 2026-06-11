武藤嘉紀、芸人とのフットゴルフ対決に負け言い訳「テクニック系じゃない。フィジカル系プレイヤーなので」
サッカー元日本代表の武藤嘉紀、元サッカー日本女子代表の岩渕真奈、お笑いコンビ・コットン（西村真二、きょん）が11日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで行われた『MIYASHITA STADIUM』（略称：ミヤスタ）のオープニングイベントに参加した。
【全身ショット】肌の質感と下唇がそっくり？森保一監督の等身大像
イベントでは、武藤＆岩渕チーム対コットンチームでフットゴルフ対決を行うことに。元日本代表コンビの圧勝かと思われたが、小さいボールが使用されるなど意外なほど接戦に。岩渕が簡単なショットを外し、県選抜メンバーに選ばれたこともあるきょんが高度な足裏を使ったテクニックを見せ、コットンチームがリードを奪う展開に。ここで惜しくもきょんが外して、日本代表チームは引き分けという結果をかろうじて得た。西村は「お2人は恥ずかしいんじゃないですかね？」とニヤリとすると武藤は「引き分けで光栄です。正直、僕はテクニック系じゃない。フィジカル系プレイヤーなので自信はなかった」とうそぶく。岩渕も「私も現役を終えてから、ちょっと経っているので」と言い訳をして笑わせていた。
また、サッカー日本代表を率いる森保一監督の精巧な等身大フィギュアをお披露目。「ピッチサイドで交代指示を出す森保監督」で“指示保”という通称もあることも明かされた。
6月11日から28日までの期間中、ミヤスタでは施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。
そのほか、永島優美も参加した。
【全身ショット】肌の質感と下唇がそっくり？森保一監督の等身大像
イベントでは、武藤＆岩渕チーム対コットンチームでフットゴルフ対決を行うことに。元日本代表コンビの圧勝かと思われたが、小さいボールが使用されるなど意外なほど接戦に。岩渕が簡単なショットを外し、県選抜メンバーに選ばれたこともあるきょんが高度な足裏を使ったテクニックを見せ、コットンチームがリードを奪う展開に。ここで惜しくもきょんが外して、日本代表チームは引き分けという結果をかろうじて得た。西村は「お2人は恥ずかしいんじゃないですかね？」とニヤリとすると武藤は「引き分けで光栄です。正直、僕はテクニック系じゃない。フィジカル系プレイヤーなので自信はなかった」とうそぶく。岩渕も「私も現役を終えてから、ちょっと経っているので」と言い訳をして笑わせていた。
6月11日から28日までの期間中、ミヤスタでは施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。
そのほか、永島優美も参加した。