＜サッカー観戦に15万！？＞「食費削れ！」「努力しろ！」心のなかでイエローカード【第2話まんが】
私はサキコです。夫のタカシ、小学生の息子シュンと3人で暮らしています。ある日タカシが「サッカーの大きな大会の観戦チケットが取れた」と言い出しました。遠方への交通費や宿泊代を含めると、計15万円ほどかかるそうです。ウチはそんな大金をポンと出せる家計じゃありません。それにタカシは毎日の外食に趣味にたばこ代にと、普段から浪費ばかり……。思わず驚いてしまった私に、タカシは「食費を削ってやりくりしろ」と怒鳴ってきました。
私は手元の紙で計算しながら、タカシに浪費の事実を突きつけました。ランチ代が月3万円、タバコが2万円、お酒と趣味で5万円。それだけで月10万円かかっています。私に食費を削れと言うなら、そこを減らしてもらうのが先です。
タカシは大声で私を威嚇すると、不機嫌そうに寝室へと消えました。「これ以上生意気なことを言うなら、もう俺が稼いだ金を出さないぞ」と言いたいのかもしれません。けれど私は心のなかでひそかに、冷静な判断を下していました。
タカシが「食費を削れ」と言ったから、私は質素な夕食を出しました。「もっと努力しろ」と言うから、タカシの浪費の事実を突きつけました。するとタカシは「俺より稼いでから言え」と逆上してきたのです。
そのあまりに傲慢な態度に、私もさすがに心のなかでイエローカードを出しました。家族はひとつのチームとして協力しあわなければやっていけないと思います。けれどもしかしたら、私がタカシにレッドカードを出す日も……近いのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
私は手元の紙で計算しながら、タカシに浪費の事実を突きつけました。ランチ代が月3万円、タバコが2万円、お酒と趣味で5万円。それだけで月10万円かかっています。私に食費を削れと言うなら、そこを減らしてもらうのが先です。
タカシは大声で私を威嚇すると、不機嫌そうに寝室へと消えました。「これ以上生意気なことを言うなら、もう俺が稼いだ金を出さないぞ」と言いたいのかもしれません。けれど私は心のなかでひそかに、冷静な判断を下していました。
タカシが「食費を削れ」と言ったから、私は質素な夕食を出しました。「もっと努力しろ」と言うから、タカシの浪費の事実を突きつけました。するとタカシは「俺より稼いでから言え」と逆上してきたのです。
そのあまりに傲慢な態度に、私もさすがに心のなかでイエローカードを出しました。家族はひとつのチームとして協力しあわなければやっていけないと思います。けれどもしかしたら、私がタカシにレッドカードを出す日も……近いのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子