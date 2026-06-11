【ボンボンドロップシール「ナガノキャラクターズ」】 6月26日 発売予定 価格：各550円～

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グレイ・パーカー・サービスは、ナガノ氏が描く「ナガノキャラクターズ」のボンボンドロップシールを、6月26日より、ナガノキャラクターズ公式WEB SHOP「ナガノマーケット」、クーリア公式通販「クーリア・オンラインストア」、「ナガノマーケット」実店舗にて発売する。価格は「ボンボンドロップシール」が各550円、「シールバインダー」が1,760円。

今回発売されるボンボンドロップシールは、「くまとパグ」、「カラーなくま」、「おちびな食べ物」、「なかまたち」の全4種。あわせて、ラメの輝きが特徴のシールバインダーもラインナップされる。

なお、「ナガノマーケット」各店舗および「ナガノマーケット POP UP SHOP」では、「ボンボンドロップシール」4種の購入整理券を配布予定。期間中、購入整理券を持っていない場合は購入できない。詳細は各公式Xにて発表される。

□ナガノマーケットSHOP公式X

□株式会社Juice公式X

商品ラインナップ

【ナガノキャラクターズ ボンボンドロップシール 4種 各550円】

くまとパグ

カラーなくま

おちびな食べ物

なかまたち

【ナガノキャラクターズ シールバインダー 1,760円】

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。

※記載価格はすべて税込みです。

※「ボンボンドロップ」は株式会社クーリアの登録商標です。

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