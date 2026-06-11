「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午後２時現在で、ｊｉｇ．ｊｐ<5244.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



５月１４日に発表した本決算で、２７年３月期の連結業績予想を営業利益１９億８０００万円（前期比０．２％増）としたが、物足りないとの見方が強い。バチェラーデートやその他新規事業が貢献し、売上高は１６５億円（同１２．８％増）と２ケタ増収を見込むが、人件費の増加や、ユーザー獲得に向けた広告宣伝費やイベント費用の増加、新規事業への投資、その他変動費の増加などで横ばいを見込む。



決算発表以降、株価は急落し下値模索の展開にあり、これが引き続き売り予想数の上昇につながっている。一方、下げ過ぎとの見方も広がり始めており、買い予想数上昇ランキングでも徐々に順位を上げてきている。



出所：MINKABU PRESS