世界ランキング1位のN・コルダの優勝で幕を閉じた前週の全米女子オープン。日本勢は史上最多の23人が出場し、「国内組」の桑木志帆が通算1アンダー14位と健闘。昨季の年間女王・佐久間朱莉も2オーバー22位で面目を保った。

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11日に開幕する宮里藍サントリーレディスゴルフは、全英女子オープンの出場権が懸かる。「全米」に出た「国内組」は10人が出場。「大会上位2人」と「大会終了後のメルセデスランキング上位3人」（いずれも有資格者を除く）に、7月30日からイングランドの「ロイヤルリザム＆セントアンズGC」で行なわれる本戦の出場権が与えられる。

国内組が海外メジャーに出場しても上位争いは厳しいものの、難コースで世界の強豪と戦い、学んだことは大きな財産になる。出場した選手たちは「予選落ちしても得るものは大きい」と口を揃える。

その「全英切符」、優勝と2位なら即決だが、「他の決定者」の確定は少々複雑だ。

まず、実力者の佐久間は昨年のメルセデスランキング1位の資格で出場資格を得ている。世界ランキング44位の河本結も、大会1か月前の「50位以内」の資格で全英出場に手をかける。その河本は今大会欠場。仮に佐久間が優勝すれば2位と3位が全英切符を手にする。

そうなれば、「大会終了時のメルセデスランキング上位3人」も、いよいよ流動的になる。

現在のトップ3は、佐久間、河本、菅楓華で、現状では、4位郄橋彩華、5位桑木志帆まで出場権が下りてくることになるが、「でも、実際の順位は違います」と、ツアー関係者がこういう。

「ポイントランク5位の桑木は全米女子オープンで14位タイ。メジャーで獲得した120ポイントが次戦で加算されます。つまり、現在は734.55ポイントではなく、実際には854.55ポイントでランク4位です。そして、今週の試合は4日間大会ですから、3日間大会よりポイントが高い。例えば、前週の優勝でランク7位（652P）まで浮上した吉田鈴が今週単独3位なら135Pの加算で787Pになる。他の選手の成績にもよりますが、2位までに入らなくても全英出場の可能性はあります」

痛い目にあっても、リンクスでの戦いを経験するべきだ。