モナキ・Juice=Juice・SUPER★DRAGONらテレ朝「SUMMER FES」第1弾アーティスト解禁「ニカゲーム」番組イベントも再び開催
【モデルプレス＝2026/06/11】夏の大型イベント『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES』が、2026年も開催決定。7月18日〜8月23日の計37日間（※一部エリアは8月16日まで）にわたり、さらに進化したイベントを届ける。
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今回はおなじみの会場である六本木エリアに加え、今年開業した東京・有明の複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」も新たな舞台に据え、史上初となる二拠点開催を実施。人気アーティストのライブや番組コラボイベントをはじめ、より一層パワーアップした催しを各会場で多数展開し、音楽とエンタメの新たな興奮体験を提供する。
これまでも毎回アーティストライブが繰り広げられてきた「六本木ヒルズアリーナ特設ステージ」では7月18日〜8月16日、アーティストが日替わりで登場する『SUMMER FES 音楽LIVE』を開催。今回は、その出演アーティスト第1弾も発表する。2026年はモナキを皮切りに、HKT48、SUPER★DRAGON、BUDDiiS、WATWING、BALLISTIK BOYZ、きゅるりんってしてみて、私立恵比寿中学、Juice＝Juiceらが参戦。人気アーティストが集結し、最高のパフォーマンスで会場を連日沸かせる。
また、7月20日〜23日および28日には、スペシャルステージ『ドリームエンタ Summer Special 正面突破！もあすた真夏の5DAYSチャレンジ』も届ける。さらに、オーディションドキュメンタリー番組『ゴールデンドリーム』で独占密着し、誕生したアイドルグループ「MORE STAR」が、サマフェスで武者修行。KAWAII LAB.の先輩アイドル・櫻井優衣、早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）、SWEET STEADYをゲストに迎えながら、灼熱の六本木ヒルズアリーナで5DAYSライブを開催する。公演に向けて、MORE STARが奮闘する様子を6月29日深夜0：15〜放送（※一部地域除く）の「START UP！ドリームエンタ1時間SP」にて放送予定。番組内でカワラボ先輩メンバーとの特別企画の解禁もある。また、人気番組の公開収録や、絶大な人気を誇るヒーローショーも開催。各ステージの詳細は後日発表される。
EXシアター六本木では8月7日〜9日の3日間にわたり、2025年も好評だった『ニカゲーム』の番組イベントを再び開催。『ニカゲーム』は二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が“教育デスゲーム”に挑戦するバラエティー番組。6月7日には1時間スペシャルでよる10時台に進出するなど、その勢いはとどまるところを知らない。そんな『ニカゲーム』が、今年もEXシアター六本木にてイベントを開催。二階堂＆ケムリ＆猪俣が全公演に出演し、会場の皆さんとの掛け合いを繰り広げながら、ゲームに挑む。ここでしか味わえないドキドキとワクワクがてんこ盛り。2025年よりパワーアップして届けるリアルタイムならではの楽しみが詰まったイベントとなる。
さらに、六本木エリアには2026年も、世界中で愛される「ドラえもん」が登場する。色々なひみつ道具をもったドラえもんがずらっと出現。はたして、今年はどんなドラえもんと出会えるのか。また2026年のサマフェスでは『クレヨンしんちゃん』の世界観を楽しめるアトラクションも提供。7月31日に公開される『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』とのコラボ企画として、お子様が楽しめる水遊びエリア＝『おしえて！センチュリー21presents 映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション ウォーターパーク』を「テレアサひろば」に設置する。
サマフェスは、あらゆる世代の人々が楽しめる一大イベント。六本木ヒルズ内の毛利庭園では『サントリー生ビールサマフェスビアガーデン 六本木』が開幕する。ライブやアクティビティーを楽しんだ体に、キンキンに冷えたサントリー生ビール＆テレビ朝日の人気番組とコラボしたメニューが沁みわたる。2025年も連日大盛況だった本ビアガーデンは、7月18日〜8月16日および、8月21日〜8月23日の11:00〜22：00（※L.O.は21：30）に開店する。
また東京ドリームパークでも企画が満載。サマフェス開催期間の7月18日〜8月23日、6階ドリームテラスには『サントリー生ビールドリームビアガーデン 有明』が初登場する。こちらでは「コンテンツと楽しむビアガーデン」をコンセプトに、この夏ならではの特別な体験を届ける。東京ドリームパークでも極上の特別ステージを次々と届ける。第1弾は、10年目を迎える『六本木アイドルフェスティバル』とのコラボレーション。7月18日〜24日は前夜祭、27日〜29日は後夜祭と銘打ち、『六本木アイドルフェスティバル2026』に出演するアイドルの中から1日1組ずつ日替わりでワンマンライブを行う（※出演アイドルは後日発表）。
さらに第2弾では、LDHの次世代を担うアーティストたちが集結する大型イベント『LDH DREAM PARK 2026 〜RISE OF THE CHALLENGERS〜 presented by LDH PERFECT YEAR 2026』の開催期間にあわせ、来場者にもお楽しみいただける特別企画を予定している。ライブはもちろん、ビールやグルメなど前後の時間も楽しめる、もう1つのドリームパーク。多彩なコンテンツ連携企画を順次発表予定となっている。（modelpress編集部）
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◆テレ朝「SUMMER FES 音楽LIVE」第1弾アーティスト発表
今回はおなじみの会場である六本木エリアに加え、今年開業した東京・有明の複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」も新たな舞台に据え、史上初となる二拠点開催を実施。人気アーティストのライブや番組コラボイベントをはじめ、より一層パワーアップした催しを各会場で多数展開し、音楽とエンタメの新たな興奮体験を提供する。
また、7月20日〜23日および28日には、スペシャルステージ『ドリームエンタ Summer Special 正面突破！もあすた真夏の5DAYSチャレンジ』も届ける。さらに、オーディションドキュメンタリー番組『ゴールデンドリーム』で独占密着し、誕生したアイドルグループ「MORE STAR」が、サマフェスで武者修行。KAWAII LAB.の先輩アイドル・櫻井優衣、早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）、SWEET STEADYをゲストに迎えながら、灼熱の六本木ヒルズアリーナで5DAYSライブを開催する。公演に向けて、MORE STARが奮闘する様子を6月29日深夜0：15〜放送（※一部地域除く）の「START UP！ドリームエンタ1時間SP」にて放送予定。番組内でカワラボ先輩メンバーとの特別企画の解禁もある。また、人気番組の公開収録や、絶大な人気を誇るヒーローショーも開催。各ステージの詳細は後日発表される。
◆「ニカゲーム」番組イベント開催
EXシアター六本木では8月7日〜9日の3日間にわたり、2025年も好評だった『ニカゲーム』の番組イベントを再び開催。『ニカゲーム』は二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が“教育デスゲーム”に挑戦するバラエティー番組。6月7日には1時間スペシャルでよる10時台に進出するなど、その勢いはとどまるところを知らない。そんな『ニカゲーム』が、今年もEXシアター六本木にてイベントを開催。二階堂＆ケムリ＆猪俣が全公演に出演し、会場の皆さんとの掛け合いを繰り広げながら、ゲームに挑む。ここでしか味わえないドキドキとワクワクがてんこ盛り。2025年よりパワーアップして届けるリアルタイムならではの楽しみが詰まったイベントとなる。
さらに、六本木エリアには2026年も、世界中で愛される「ドラえもん」が登場する。色々なひみつ道具をもったドラえもんがずらっと出現。はたして、今年はどんなドラえもんと出会えるのか。また2026年のサマフェスでは『クレヨンしんちゃん』の世界観を楽しめるアトラクションも提供。7月31日に公開される『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』とのコラボ企画として、お子様が楽しめる水遊びエリア＝『おしえて！センチュリー21presents 映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション ウォーターパーク』を「テレアサひろば」に設置する。
サマフェスは、あらゆる世代の人々が楽しめる一大イベント。六本木ヒルズ内の毛利庭園では『サントリー生ビールサマフェスビアガーデン 六本木』が開幕する。ライブやアクティビティーを楽しんだ体に、キンキンに冷えたサントリー生ビール＆テレビ朝日の人気番組とコラボしたメニューが沁みわたる。2025年も連日大盛況だった本ビアガーデンは、7月18日〜8月16日および、8月21日〜8月23日の11:00〜22：00（※L.O.は21：30）に開店する。
◆「六本木アイドルフェスティバル2026」開催
また東京ドリームパークでも企画が満載。サマフェス開催期間の7月18日〜8月23日、6階ドリームテラスには『サントリー生ビールドリームビアガーデン 有明』が初登場する。こちらでは「コンテンツと楽しむビアガーデン」をコンセプトに、この夏ならではの特別な体験を届ける。東京ドリームパークでも極上の特別ステージを次々と届ける。第1弾は、10年目を迎える『六本木アイドルフェスティバル』とのコラボレーション。7月18日〜24日は前夜祭、27日〜29日は後夜祭と銘打ち、『六本木アイドルフェスティバル2026』に出演するアイドルの中から1日1組ずつ日替わりでワンマンライブを行う（※出演アイドルは後日発表）。
さらに第2弾では、LDHの次世代を担うアーティストたちが集結する大型イベント『LDH DREAM PARK 2026 〜RISE OF THE CHALLENGERS〜 presented by LDH PERFECT YEAR 2026』の開催期間にあわせ、来場者にもお楽しみいただける特別企画を予定している。ライブはもちろん、ビールやグルメなど前後の時間も楽しめる、もう1つのドリームパーク。多彩なコンテンツ連携企画を順次発表予定となっている。（modelpress編集部）
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