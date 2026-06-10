BE:FIRST SOTA・RYUHEI・JUNON＆STARGLOW ADAMらサッカー大好きな四人が集結！DAZNのサッカーの祭典特番に出演決定

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BE:FIRST SOTA・RYUHEI・JUNON＆STARGLOW ADAMの四人がDAZNのサッカーの祭典を盛り上げるオリジナル番組に出演することが決定した。

■サッカー大好きスター達がサッカーの祭典を盛り上げるべく集合！

DAZNでは、日本時間6月12日に開幕するサッカーの祭典の全104試合がライブ配信されるとともに、大会期間中はリアルタイムに各種データをライブ展開される試合の画面上に表示しながら楽しむ『みんなでFIFAワールドカップ -DAZN PARTY LIVE-』や、毎日の大会の熱狂を振り返るデイリーハイライト番組『19時のFIFAワールドカップ -デイリーハイライト- presented by Coca-Cola』といった、多彩なコンテンツが展開される。

両番組には、音楽界・エンタメ界からサッカー愛にあふれるゲストが連日出演予定で、BMSGからは、かねてよりサッカー好きを公言するSOTA、RYUHEI、JUNON、ADAMが出演する。各出演日時などの詳細はDAZNプラットフォーム上で順次発表される予定だ。

■配信情報

『みんなでFIFAワールドカップ -DAZN PARTY LIVE-』

出演：矢部浩之/成田凌/桐谷美玲/ORANGE RANGE-HIROKI/RYOほか

現役解説：宇佐美貴史/佐藤恵充/田中パウロ淳一/谷晃生/吉田豊ほか（※50音順）

解説：内田篤人/岩政大樹/大久保嘉人/佐藤寿人/鈴木隆行/田中マルクス闘莉王/鄭大世/坪井慶介/中澤佑二/中山雅史/福田正博/福西崇史/松井大輔/水沼貴史ほか（※50音順）

MC進行：中川絵美里/中川安奈/笹木かおり

※MC進行、解説は回ごとに変わります

『19時のFIFAワールドカップ -デイリーハイライト- presented by Coca-Cola』

番組ナビゲーター：矢部浩之

MC：平子祐希 酒井健太（アルコ＆ピース）/純（しずる）/盛山晋太郎（見取り図）/柴田英嗣（アンタッチャブル）/りんたろー。（EXIT）/橋本直（銀シャリ）

現役解説：宇佐美貴史/権田修一/昌子源/中山雄太/松木玖生/山田直輝ほか（※50音順）

解説：稲本潤一/岩政大樹/大久保嘉人/金崎夢生/佐藤寿人/田中マルクス闘莉王/田中裕介/鄭大世/坪井慶介/長谷川アーリアジャス―ル/細貝萌/松井大輔/森脇良太ほか（※50音順）

※解説は回ごとに変わります

両番組には音楽界・エンタメ界から豪華ゲストが毎日登場！

【出演ゲスト予定】（※50音順）

・ADAM（STARGLOW）・飯島颯（SUPER★DRAGON）・井口浩之（ウェストランド）・浦野秀太（OWV）・浦和希・大塚剛央・影山優佳・黒木ひかり・Ｋ（&team）・河本準一（次長課長）・櫻井海音・櫻井佑樹・JUNON（BE:FIRST）・白井悠介・瀬口黎弥（FANTASTICS）・SOTA（BE:FIRST）・田中真琴・玉井詩織（ももいろクローバーZ）・土屋神葉・長尾謙杜（なにわ男子）・中川勝就（OWV）・中務裕太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）・輝（aoen）・樋口幸平・冬野心央・増子敦貴（GENIC）・まるぴ・盛山晋太郎・山中柔太朗（M!LK）・優樹（aoen）・RYUHEI（BE:FIRST）

※各ゲストの出演スケジュールはDAZNプラットフォーム上でお知らせされます。

※リストに記載のないゲストも順次追加発表が予定されています。

■【画像】BE:FIRST SOTA・RYUHEI・JUNON＆STARGLOW ADAM

BE:FIRST SOTA・RYUHEI・JUNON＆STARGLOW ADAMらのアーティスト写真

■関連リンク

BE:FIRST 5th Anniversary Project 公式サイト

https://befirst.tokyo/5th-anniversary/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/