＜サッカー観戦に15万！？＞「オレが稼いだ金」家族というチームを裏切りはじめた夫【第1話まんが】
私はサキコです。夫のタカシ、小学生の息子シュンと3人で暮らしています。家族そろってサッカー好きで、よく試合をテレビ観戦していました。そんなときタカシがなんと「大きな試合の観戦チケットが取れた」と言い出します。遠方への交通費や宿泊代を含めると、計15万円ほどの出費になるそうです。シュンの習い事のサッカーが年間20万円ほどかかることには「高い」と文句を言っているくせに……。自分の浪費には甘いタカシに、私は呆れてしまうのでした。
タカシは15万円を「最高の投資」だと言います。けれど普段のタカシの浪費のために、私がどれだけ苦労していると思っているのでしょう。相談もなしに自分のためだけにパーッと使おうだなんて、身勝手すぎると思います。
タカシは怒鳴るようにして私の言葉をさえぎりました。「俺が稼いだ金を俺が使って何が悪いんだ！」こうなるともう話になりません。私は静かに背を向けました。タカシは家族というチームを裏切り、自分勝手に暴走しているのです。
うちはタカシの贅沢にいきなりポンと15万円出せる家計じゃありません。シュンの合宿代だって、あらかじめ必要なタイミングを考えてやりくりしているのです。なのにタカシは「小学生のサッカーに20万円なんてぼったくりだ」と吐き捨て、食費を削れと強要してくるのでアゼンとしてしまいます。
自分の浪費を棚に上げて「稼いだ金を使って何が悪い」と怒鳴るタカシ。サッカーにたとえるなら、家族というチームを無視して暴走している存在です。この人は、自分が今「オフサイド」の位置にいることに気づいていない……。私は反撃の準備を始めました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
タカシは15万円を「最高の投資」だと言います。けれど普段のタカシの浪費のために、私がどれだけ苦労していると思っているのでしょう。相談もなしに自分のためだけにパーッと使おうだなんて、身勝手すぎると思います。
タカシは怒鳴るようにして私の言葉をさえぎりました。「俺が稼いだ金を俺が使って何が悪いんだ！」こうなるともう話になりません。私は静かに背を向けました。タカシは家族というチームを裏切り、自分勝手に暴走しているのです。
うちはタカシの贅沢にいきなりポンと15万円出せる家計じゃありません。シュンの合宿代だって、あらかじめ必要なタイミングを考えてやりくりしているのです。なのにタカシは「小学生のサッカーに20万円なんてぼったくりだ」と吐き捨て、食費を削れと強要してくるのでアゼンとしてしまいます。
自分の浪費を棚に上げて「稼いだ金を使って何が悪い」と怒鳴るタカシ。サッカーにたとえるなら、家族というチームを無視して暴走している存在です。この人は、自分が今「オフサイド」の位置にいることに気づいていない……。私は反撃の準備を始めました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子