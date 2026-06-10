任天堂は、Nintendo Switch 2 専用ソフト『Nintendo Switch Sports Resort』を10月22日に発売することを発表した。現在、予約も受付中だ。

【画像あり】ウーフーアイランドが舞台に 全12種目の競技

本作は、体感スポーツシリーズの最新作。Joy-Con 2 をラケットや弓矢、ハンドルなどに見立て、直感的な操作で体感スポーツを楽しめる。

舞台となるのは、海に浮かぶリゾート「ウーフーアイランド」。陸・海・空をフィールドとした、さまざまなスポーツを楽しめる。

収録されるスポーツは全12種目。「ボクシング」では、Joy-Con 2 を両手に持ってパンチ・ガード・カウンターを繰り出しノックアウトを目指す。「ピンポン」は、Joy-Con 2 の傾きで多彩な球種を打ち分け可能。

「アーチェリー」は、的に向かって弓を引き、矢を放つ。手をしっかり静止させて中心をねらう。「テニス」はJoy-Con 2 をスイングしてボールを返し、ショットを打ち分けてラリーを楽しむ。「バレーボール」は、仲間と協力してレシーブやトスでボールをつなぎスパイクを決める。「ボウリング」は、スイングによってストレートもカーブも自由自在。

「バスケットボール」では、仲間と一緒にドリブル・パス・シュートで得点を目指す。「ゴルフ」は、スイングによってショットの向きや強さが変わり、少ない打数でカップインを目指す。「ゆび相撲」は親指だけの駆け引きでK.O.をねらう真剣勝負。「スケートボード」では、Joy-Con 2 のマウス操作で走り、カーブやジャンプも思いのまま。

「マリンバイク」は、ハンドルに見立てたJoy-Con 2 を傾けて波を乗りこなし、ハンドルをひねれば加速する。「プロペラ飛行機」では、Joy-Con 2 が飛行機となり、島の周りを自由自在に飛び回る。

あわせて、ウォーミングアップとして「なわとび」も収録される。

プレイヤーは、本作のキャラクター「スポーツメイツ」と、自分で作成した「Mii」から見た目を選択可能。なお、本作で使用できるMiiは本体機能で作成したMiiに限られ、『トモダチコレクション わくわく生活』のゲーム内で作成したMiiは使用できない。

本作ではオンラインで世界中のプレイヤーと競い合えるほか、オフラインでも家族や友達とチームを組んだり対決したりと、一緒に体感スポーツを楽しめる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）